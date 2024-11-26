جامعة القاهرة تطلق فعاليات حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:25 صباحاً - نظمت كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بـجامعة القاهرة بالتعاون مع كلية التجارة ندوة بعنوان "المرأة المصرية.. قصة كفاح ونجاح"، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة رباب الشريف عميد كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي، والدكتورة لبني فريد عميد كلية التجارة، وذلك في إطار حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وبحضور نواب رئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك بفرع الجامعة بالشيخ زايد.

عبد الصادق: زيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب الأكاديمية بجامعة القاهرة، مما يعكس ثقة المجتمع الجامعي في حسن إدارتها والاعتزاز بدورها



وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق، خلال كلمته، إلى الدور المهم الذي تقوم به المرأة داخل المجتمع الأكاديمي، وأن هناك زيادة في نسبة تمثيل المرأة بالمناصب الجامعية، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الجامعي في حسن إدارتها والاعتزاز بدورها، مؤكدًا أن الأم هي الحصن الأمين لأسرتها، وأن دور المرأة يمثل حجر الزاوية في مسيرة التقدم، لافتًا إلي استمرار دعم جامعة القاهرة للمرأة وتعزيز دورها إيمانًا بأهمية هذا الدور في بناء المجتمع.



محمود السعيد: الدولة تولى اهتماما كبيرا بتمكين المرأة والدليل اختيار 25% من النساء ضمن تشكيل مجلس الوزراء

وأوضح الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن جامعة القاهرة تسعى دائمًا إلى تكريم دور المرأة وتُسلط الضوء على تاريخها المُلهم، مشيرًا إلى نماذج مشرفة مثل الأميرة فاطمة إسماعيل والدكتورة سميرة موسى، ومؤكدًا علي أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة، حيث تشغل السيدات 25% من مقاعد مجلس الوزراء.



وأشار الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى مسيرة كفاح المرأة المصرية عبر العصور، بدءًا من العصور الفرعونية التي شهدت تقلد النساء مناصب قيادية، وصولًا إلى العصر الحديث، مشيدًا بجهود إدارة الجامعة في دعم وتمكين المرأة في كافة المجالات.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة غادة عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الشكر للدكتور محمد سامي عبد الصادق لإصداره القرار الخاص بتكليفها بمنصبها الجديد نائبًا لرئيس الجامعة، وهو ما يعكس إيمان إدارة الجامعة بقدرة المرأة على تولي المناصب العُليا، ومؤكدًة على إزدهار دور المرأة في سوق العمل خلال العقود الماضية نتيجة عدة عوامل اتاحت لها الفرصة لإثبات نفسها في مجالات العمل المختلفة.

وأكدت الدكتورة لبنى فريد عميدة كلية التجارة، على أهمية هذه الندوة والتي تمثل تكريمًا لدور المرأة المصرية وإبراز إنجازاتها، مشيرًة إلى جهود جامعة القاهرة في مناهضة العنف ضد المرأة وإنشائها وحدة رسمية لمناهضة العنف تتولى مسئولية تنظم العديد من الفعاليات تتضمن الندوات وحملات التوعية، والأعمال الفنية والثقافية وغيرها بهدف توصيل رسالتها.

وأشارت الدكتورة رباب الشريف عميدة كلية النانو تكنولوجي، إلى التقدم الكبير الذي حققته المرأة المصرية في العصر الحالي، وتوليها أرفع المناصب، موضحة أن التصدي للعنف ضد المرأة يتطلب رؤية شاملة وجهودًا متواصلة لضمان بناء مجتمع صحي وآمن يتمتع فيه الجميع بحقوق متساوية.

وقدمت الدكتورة أماني عبد الفتاح أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب قصر العيني، عرضًا حول "العنف الأسري" أوضحت خلاله أنواعه وسبل مواجهته، مؤكدةً أهمية التوعية بمخاطره ضمن جهود مناهضة العنف ضد المرأة.

واختُتمت الندوة بتكريم عدد من الشخصيات النسائية البارزة، ومن بينهن: الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الأسبق، والدكتورة حنان سليمان النائب بمجلس الشيوخ، والدكتورة هبه نوح مستشار رئيس جامعة القاهرة لشئون الطلاب بالفرع الدولي، والدكتورة رباب الشريف عميد كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي، والدكتورة لبني فريد عميد كلية التجارة، والدكتورة إيمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية، والدكتورة أمل يوسف عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتورة جيهان عزام عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة جالة العزب عميد المعهد القومي لعلوم الليزر، والدكتورة جيرالدين محمد أحمد عميد كلية طب الأسنان.

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