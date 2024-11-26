الرياضة - 10:43 - حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. مواعيد وأماكن عمل مكاتب البريد لشراء كراسة الشروط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:43 صباحاً - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. مع انتهاء الفترة المخصصة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين 5 لذوي الاحتياجات الخاصة، يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد وأماكن عمل مكاتب البريد لشراء كراسة الشروط.

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه، مواعيد وأماكن عمل مكاتب البريد لشراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي، من خلال السطور التالية:

مواعيد عمل مكاتب البريد لشراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي

تبدأ مكاتب البريد المميكنة اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 استقبال المواطنين لشراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي، في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، على أن تستمر حتى 24 ديسمبر 2024.

أماكن مكاتب البريد لشراء كراسة شروط شقق الإسكان

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للمواطنين إمكانية التعرف على مكاتب البريد المميكن المتوفر به كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين 5، من خلال الدخول على الرابط التالي: رابط معرفة أماكن مكاتب البريد لشراء كراسة شروط شقق الإسكان.

ويمكن معرفة الأماكن مباشرة من خلال الملف التالي: لتحميل المستند اضغط هنا

مواعيد عمل مكاتب البريد

تختلف مواعيد عمل مكاتب البريد، ويتم العمل فيه على مدار فترتين، وهما:

- الفترة الصباحية من 8:00 صباحًا حتى 3:00 مساءً.

- الفترة المسائية من 11 صباحًا حتى 6:00 مساءً.

سعر كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي

وفقا لما أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فيصل سعر كراسة شروط سكن لكل المصريين 5 المتوفرة في مكاتب البريد، إلى 300 جنيه، مضافًا إليها مصروفات إدارية بقيمة 355 جنيهًا.

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وبدأ حجز شقق الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين 5، للمواطنين العاديين اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، على أن يستمر الحجز حتى يوم 24 ديسمبر 2024 المقبل.

معدلات الفائدة على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وتتوفر شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وفقًا لنظام التمويل العقاري بمعدلات فائدة مخفضة تُسهم في تسهيل التملك، وجاءت على النحو التالي:

- فائدة سنوية بنسبة 8%، وذلك لمحدودي الدخل.

- فائدة سنوية بنسبة 12%، وذلك لمتوسطي الدخل.

رابط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ويتمكن المواطنون من حجز شقق الإسكان الاجتماعي، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومن خلال الضغط على الرابط التالي: رابط حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024.

خطوات التقديم على شقق سكن لكل المصريين 5

- تسجيل الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال الضغط هنــــــــــا.

- إدخال البيانات المطلوبة، ومرفق معها صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- اختيار الدور الذي يرغب في السكن به.

- الضغط على أيقونة «أرغب في التقديم» علىشقق سكن لكل المصريين 5، وملء كافة البيانات المطلوبة.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024

تتراوح أسعار وأماكن شقق سكن لكل المصريين 5 لمنخفضي ومتوسطي الدخل بالمحافظات، وفقًا لمساحة الوحدة السكنية وموقعها الجغرافي، وجاءت الأسعار وفقا لما أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على النحو التالي:

- شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بالمحافظات، بسعر يتراوح ما بين 184 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه.

- شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة، بسعر يتراوح ما بين 415 ألف جنيه إلى 530 ألف جنيه.

- شقق الإسكان الاجتماعي التي تسلم خلال 36 شهرًا للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة بسعر يتراوح ما بين 542 ألف جنيه إلى 700 ألف جنيه.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وتوجد مجموعة من الأوراق اللازمة لـ حجز شقق سكن لكل المصريين 5، وجاءت كالتالي:

- إيصال شراء الكراسة من البريد.

- صورة البطاقة الشخصية للزوج.

- صورة البطاقة الشخصية للزوجة.

- صور شهادات ميلاد الأبناء مميكنة.

- قيد عائلي مميكن.

- صورة قسيمة الزواج مميكنة.

- إيصال دفع مقدم الحجز في البريد.

- إيصال (كهرباء- مياه- غاز) أي مرفق منها.

- استمارة الحجز والإقرار في كراسة الشروط.

- مفردات مرتب للمتقدم (في حالة كونه موظفًا).

- عقد إيجار إذا كان العنوان مختلفًا عن عنوان البطاقة.

- مفردات مرتب للزوجة في حالة عملها أو إقرار بعدم العمل.

مساحات شقق سكن لكل المصريين 5

- تتراوح مساحات شقق سكن لكل المصريين 5 في مدينة «العاشر من رمضان» من 63 إلى 105 أمتار مربعة.

- تتراوح مساحات شقق سكن لكل المصريين 5 في مدينة 6 أكتوبر» من 55 إلى 90 مترا مربعًا.

- تتراوح مساحات شقق سكن لكل المصريين 5 في مدينة «المنصورة الجديدة» ضمن مشروع جنة، من 100 إلى 150 مترا مربعًا.

- تتراوح مساحات شقق سكن لكل المصريين 5 في مدينة «العبور» من 75 إلى 104 أمتار مربعة.

- تتراوح مساحات شقق سكن لكل المصريين 5 في مدينة «الصالحية الجديدة» من 65 إلى 161 مترا مربعًا.

- تتراوح مساحات شقق سكن لكل المصريين 5 في مدينة «ملوي الجديدة» ضمن مشروع جنة، من 100 إلى 161 مترا مربعًا.

- تتراوح مساحات شقق سكن لكل المصريين 5 في مدينة «برج العرب الجديدة» من 79 إلى 140 مترا مربعًا.

- تتراوح مساحات شقق سكن لكل المصريين 5 في مدينة «رشيد الجديدة» من 90 إلى 93 مترا مربعًا.