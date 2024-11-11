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حسين الشحات يكشف كواليس انضمامه إلى الأهلي والصلح مع الشيبي - أخبار كلمتك

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حسين الشحات يكشف كواليس انضمامه إلى الأهلي والصلح مع الشيبي - أخبار كلمتك

حسين الشحات يكشف كواليس انضمامه إلى الأهلي والصلح مع الشيبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 12:04 صباحاً - كشف حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، كواليس انضمامه إلى المارد الأحمر قادما من العين الإماراتي.

وقال حسين الشحات في تصريحات تليفزيونية: “كابتن محمود الخطيب كلمني وقال لي إن النادي هيكلم العين الإماراتي عشان أنضم إلى الأهلي”.


مضيفا: "الأهلي اشتراني وقتها بـ 90 مليون جنيه وده كان رقم كبير".

وعن الصلح مع محمد الشيبي قال: كنت عايز أروح أسلم على الشيبي، فمصطفى شوبير خوفني شوية قال لي ممكن يحرجك، فشوبير قال لمحمد أخويا روح للشيبي وشوفه، الشيبي قال له مفيش مشكلة نسلم على بعض، وأنا بسلم عليه كررت اعتذاري ليه تاني والموضوع انتهى.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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