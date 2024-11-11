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نابولي وإنتر ميلان يتعادلان 1/1 في قمة الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

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نابولي وإنتر ميلان يتعادلان 1/1 في قمة الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

نابولي وإنتر ميلان يتعادلان 1/1 في قمة الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 12:09 صباحاً - حسم التعادل الإيجابي 1-1 لقاء فريقي إنتر ميلان ونابولي، على ملعب "جيوزيبي مياتزا"، ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري الإيطالي.

جاء هدف نابولي عن طريق اللاعب سكوت مكتوميناي في الدقيقة 23 من عمر اللقاء، ليمنح فريق الجنوب التقدم في قمة الدوري الإيطالي، بينما أدرك التعادل اللاعب كالهان أوغلو التعادل بالدقيقة 43.


ورفع نابولي رصيده إلى 26 نقطة في الصدارة، بينما رفع إنتر ميلان رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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