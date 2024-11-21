الرياضة - 04:04 - قبل اجتماع المركزي.. آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 04:04 مساءً - سعر الدولار اليوم.. استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ختام تعاملات اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، مقارنة بآخر تحديث سجله على شاشة البنك الأهلي المصري عند 49.72 جنيه للبيع، 49.62 جنيه للشراء، وذلك قبل اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض.

سعر الدولار اليوم

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سعر الدولار في مصر ختام تعاملات اليوم الخميس 21 نوفمبر سعر الدولار بيع شراء سعر الدولار في البنك المركزي 49.74 جنيه 49.61 جنيه سعر الدولار في بنك مصر 49.72 جنيه 49.62 جنيه سعر الدولار في البنك الأهلي 49.72 جنيه 49.62 جنيه سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.86 جنيه 49.76 جنيه سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.72 جنيه 49.62 جنيه سعر الدولار في بنك البركة 49.75 جنيه 49.65 جنيه سعر الدولار في المصرف المتحد 49.73 جنيه 49.63 جنيه سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 49.72 جنيه 49.62 جنيه سعر الدولار في بنك قطر الوطني 49.72 جنيه 49.62 جنيه

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك المركزي

- 49.74 جنيه للبيع.

- 49.61 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

- 49.72 جنيه للبيع.

- 49.62 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي

- 49.72 جنيه للبيع.

- 49.62 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- 49.86 جنيه للبيع.

- 49.76 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 49.72 جنيه للبيع.

- 49.62 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك البركة

- 49.75 جنيه للبيع.

- 49.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد

- 49.73 جنيه للبيع.

- 49.63 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- 49.72 جنيه للبيع.

- 49.62 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

- 49.72 جنيه للبيع.

- 49.62 جنيه للشراء.