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الرياضة - 04:04 - قبل اجتماع المركزي.. آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:04 - قبل اجتماع المركزي.. آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:04 - قبل اجتماع المركزي.. آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 04:04 مساءً - سعر الدولار اليوم.. استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ختام تعاملات اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، مقارنة بآخر تحديث سجله على شاشة البنك الأهلي المصري عند 49.72 جنيه للبيع، 49.62 جنيه للشراء، وذلك قبل اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض.

سعر الدولار اليوم

ويوفر موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، ضمن خدمة يقدمها الموقع دائما في مجالات متعددة، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــــا.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار في مصر ختام تعاملات اليوم الخميس 21 نوفمبر
سعر الدولار بيع شراء
سعر الدولار في البنك المركزي 49.74 جنيه 49.61 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر 49.72 جنيه 49.62 جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلي 49.72 جنيه 49.62 جنيه
سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.86 جنيه 49.76 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.72 جنيه 49.62 جنيه
سعر الدولار في بنك البركة 49.75 جنيه 49.65 جنيه
سعر الدولار في المصرف المتحد 49.73 جنيه 49.63 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 49.72 جنيه 49.62 جنيه
سعر الدولار في بنك قطر الوطني 49.72 جنيه 49.62 جنيه

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك المركزي

- 49.74 جنيه للبيع.

- 49.61 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

- 49.72 جنيه للبيع.

- 49.62 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي

- 49.72 جنيه للبيع.

- 49.62 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- 49.86 جنيه للبيع.

- 49.76 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 49.72 جنيه للبيع.

- 49.62 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في بنك البركة

- 49.75 جنيه للبيع.

- 49.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد

- 49.73 جنيه للبيع.

- 49.63 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- 49.72 جنيه للبيع.

- 49.62 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

- 49.72 جنيه للبيع.

- 49.62 جنيه للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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