الرياضة - 09:34 - سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر.. عيار 21 يحقق هذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 09:34 صباحاً - سعر الذهب الآن.. يتأرجح سعر الذهب بين الارتفاع والانخفاض اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة بـ مصر، ولكن ارتفع سعر الذهب عيار 21 الآن، وفقاً لآخر تحديث للأسعار، بينما تراجعت أسعار الذهب العالمية، وسجلت الأوقية نحو 2632.62 دولار.

سعر الذهب الآن

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سعر الذهب في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، وسجل نحو 4188.5 جنيه للبيع، و 4160 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22

زاد سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، وبلغ نحو 3839.5 جنيه للبيع، و 3813.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

حقق سعر الذهب عيار 21 ارتفاعاً اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، وسجل نحو 3665 جنيها للبيع، و 3640 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر نحو 3141.5 جنيه للبيع، و 3120 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وصل سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر نحو 2443.25 جنيه للبيع، و 2426.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر نحو 2094.25 جنيه للبيع، و 2080 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

أصبح سعر الذهب عيار 9 اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر بقيمة 1570.75 جنيه للبيع، و 1560 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعا اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، وسجل نحو 29320 جنيها للبيع، و 29120 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

تراجع سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، وبلغ نحو 2632.62 دولارا للبيع، و 2632.35 دولارا للشراء.

سعر الذهب بدون مصنعية

- سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4188 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3665 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3141 جنيه للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

- سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بقيمة 29320 جنيها.

- سعر الذهب عالميا اليوم، سجل 2622 دولار للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.