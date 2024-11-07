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الرياضة - 07:57 - آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:57 - آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:57 - آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 07:57 مساءً - سعر الذهب الآن.. استقر سعر الذهب في مصر الآن خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، وسجل سعر الذهب الآن عيار 21 على مدار تعاملات اليوم نحو 3760 جنيها للشراء، 3785 جنيها للبيع، وسجلت أوقية الذهب عالميا نحو 2699.61 دولار.

سعر الذهب الآن في مصر

وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص سعر الذهب الآن في مصر، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب

سعر الذهب الآن

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4325.75 جنيه 4297.25 جنيه
عيار 22 3965.25 جنيها 3939 جنيه
عيار 21 3785 جنيها 3760 جنيها
عيار 18 3244.25 جنيه 3222.75 جنيه
عيار 14 2523.25 جنيه 2506.75 جنيه
عيار 12 2162.75 جنيه 2148.5 جنيه
عيار 9 1622.25 جنيه 1611.5 جنيه

سعر الذهب الآن خلال التعاملات المسائية

سعر الذهب الآن عيار 24

ثبت سعر الذهب عيار 24 في نهاية التعاملات عند مستوى 4325.75 جنيه للبيع، 4297.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 22

استقر سعر الذهب عيار 22 في ختام التعاملات عند مستوى 3965.25 جنيه للبيع، 3939 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب الآن عيار 21

هيمن الثبات على سعر الذهب عيار 21 في نهاية التعاملات ليسجل 3785 جنيها للبيع، 3760 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 18

سيطر الاستقرار على سعر الذهب عيار 18 خلال التعاملات الختامية ليسجل 3244.25 جنيه للبيع، 3222.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 14

حافظ سعر الذهب عيار 14 على استقراره خلال التعاملات المسائية ليسجل 2523.25 جنيه للبيع، 2506.7 جنيه للشراء.

سعر الذهب بختام التعاملات

سعر الذهب الآن عيار 12

ظل سعر الذهب عيار 12 مستقرا خلال التعاملات النهائية ليسجل 2162.75 جنيه للبيع، 2148.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 خلال التعاملات الختامية نحو 1622.25 جنيه للبيع، 1611.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب الآن

سجل سعر الجنيه الذهب في مساء التعاملات اليوم الخميس، نحو 30280 جنيها للبيع، 30080 جنيها للشراء، ويبلغ وزنه ثماني جرامات من عيار 21 الأكثر تداولا في مصر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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