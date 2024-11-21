الرياضة - 04:04 - سعر الذهب والدولار الآن في مصر.. «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 04:04 مساءً - تراجع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 بسوق الصاغة، تزامنًا مع استقرار سعر الدولار في كافة البنوك العاملة بـ مصر.

سعر الذهب والدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب والدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس 21 نوفمبر نحو 4268.5 جنيها للبيع، و4240 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 21 نوفمبر نحو 3735 جنيها للبيع، و3710 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس 21 نوفمبر نحو 3201.5 جنيها للبيع، و3180 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس 21 نوفمبر نحو 2490 جنيه للبيع، و2473.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم الخميس 21 نوفمبر نحو 2134.25 جنيها للبيع، و2120 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وصل سعر الذهب عيار 9 اليوم الخميس 21 نوفمبر نحو 1600.75 جنيها للبيع، و1590 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 21 نوفمبر نحو 29880 جنيها للبيع، و29680 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

بلغ سعر الذهب عالمياً اليوم الخميس 21 نوفمبر نحو 2665.4 دولار للبيع، و 2665.13 دولار للشراء.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك المركزي المصري، بلغ نحو 49.67 جنيه للشراء و49.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي، بلغ نحو 49.66 جنيه للشراء و49.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم الخميس في بنك مصر، بلغ نحو 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك التجاري الدولي، بلغ نحو 49.68 جنيه للشراء و49.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم الخميس في بنك القاهرة، بلغ نحو 49.67 جنيه للشراء، و49.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم الخميس في بنك الإسكندرية، بلغ نحو 49.68 جنيه للشراء و49.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم الخميس في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بلغ نحو 49.71 جنيه للشراء، و49.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سعر الدولار اليوم الخميس في بنك فيصل الإسلامي، بلغ نحو 49.68 جنيه للشراء و49.78 جنيه للبيع.