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اليافعي: الحوثي سيظل خطر يهدد الجميع بما في ذلك هذه الدولة - أخبار كلمتك

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اليافعي: الحوثي سيظل خطر يهدد الجميع بما في ذلك هذه الدولة - أخبار كلمتك

اليافعي: الحوثي سيظل خطر يهدد الجميع بما في ذلك هذه الدولة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:07 صباحاً - كلمتك/ خاص

قال الإعلامي ياسر اليافعي : ‏أي حل سياسي يمنح عبد الملك الحوثي صلاحية اتخاذ القرار أو يجعله وصيًا على مصير الشعب اليمني، يُعد إهانة لأبناء الشمال، ولن يكون مقبولًا في الجنوب. الشعب قدم تضحيات كبرى للتخلص من قيود العبودية والتخلف، ولا يمكن بأي حال من الأحوال فرض خيارات كهذه عليهم تحت أي مسمى.

واضاف : الحوثي سيظل خطرًا يهدد الجميع، بما في ذلك ‎#السعودية، بغض النظر عن أي التزامات تقدمها إيران نيابة عنه. فالنظرة المذهبية المتطرفة لهذه الجماعة تجعلها تهدد حياة الناس واستقرارهم. كما أن الجنوب سيبقى في حالة صراع مع الشمال في ظل هذه الترتيبات.

وتابع: مثل هذه الحلول لا تسهم سوى في استمرار الحرب والصراع وتعميق معاناة اليمنيين، بدلاً من الوصول إلى سلام حقيقي وعادل.

واختتم: وعلى القيادة الجنوبية أن تنأى بنفسها تمامًا عن أي حلول كهذه، وأن تعلن خياراتها بشكل واضح وصريح أمام الجميع. فالقبول بمثل هذه الترتيبات لن يؤدي إلا إلى مزيد من التهميش لمعاناة الجنوب وتضحيات أبنائه. يجب أن تكون مواقف القيادة الجنوبية انعكاسًا لتطلعات شعبها وسعيًا لتحقيق استقلال قرارها بعيدًا عن أي ضغوط أو إملاءات تهدف لإدامة الصراع.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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