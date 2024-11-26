اليافعي: الحوثي سيظل خطر يهدد الجميع بما في ذلك هذه الدولة - أخبار كلمتك

قال الإعلامي ياسر اليافعي : ‏أي حل سياسي يمنح عبد الملك الحوثي صلاحية اتخاذ القرار أو يجعله وصيًا على مصير الشعب اليمني، يُعد إهانة لأبناء الشمال، ولن يكون مقبولًا في الجنوب. الشعب قدم تضحيات كبرى للتخلص من قيود العبودية والتخلف، ولا يمكن بأي حال من الأحوال فرض خيارات كهذه عليهم تحت أي مسمى.

واضاف : الحوثي سيظل خطرًا يهدد الجميع، بما في ذلك ‎#السعودية، بغض النظر عن أي التزامات تقدمها إيران نيابة عنه. فالنظرة المذهبية المتطرفة لهذه الجماعة تجعلها تهدد حياة الناس واستقرارهم. كما أن الجنوب سيبقى في حالة صراع مع الشمال في ظل هذه الترتيبات.

وتابع: مثل هذه الحلول لا تسهم سوى في استمرار الحرب والصراع وتعميق معاناة اليمنيين، بدلاً من الوصول إلى سلام حقيقي وعادل.

واختتم: وعلى القيادة الجنوبية أن تنأى بنفسها تمامًا عن أي حلول كهذه، وأن تعلن خياراتها بشكل واضح وصريح أمام الجميع. فالقبول بمثل هذه الترتيبات لن يؤدي إلا إلى مزيد من التهميش لمعاناة الجنوب وتضحيات أبنائه. يجب أن تكون مواقف القيادة الجنوبية انعكاسًا لتطلعات شعبها وسعيًا لتحقيق استقلال قرارها بعيدًا عن أي ضغوط أو إملاءات تهدف لإدامة الصراع.