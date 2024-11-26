الرياضة - 08:45 - طقس الثلاثاء في مصر اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر.. بيان بدرجات الحرارة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:45 صباحاً - طقس الثلاثاء.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة طقس اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، لافتة إلى استمرار الأجواء الباردة على كافة محافظات ومدن مصر.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد حالة طقس اليوم، متوقعة استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع استمرار الأجواء الباردة على أغلب الأنحاء خلال فترات النهار.

طقس اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس الثلاثاء في مصر

وعن أحوال طقس اليوم، لفتت الهيئة إلى تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

أحوال طقس اليوم

وأضافت بوجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالته تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر، أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن حالته تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 20 13 العاصمة الإدارية 20 11 6 أكتوبر 20 12 بنها 19 13 دمنهور 19 14 وادي النطرون 20 12 كفر الشيخ 19 14 المنصورة 20 13 الزقازيق 20 13 شبين الكوم 19 12 طنطا 19 13 دمياط 18 13 بورسعيد 19 15 الإسماعيلية 21 12 السويس 21 12 العريش 18 13 رفح 18 12 رأس سدر 21 14 نخل 20 08 كاترين 17 06 الطور 24 15 طابا 23 15 شرم الشيخ 25 15 الإسكندرية 19 15 العلمين 19 14 مطروح 18 13 السلوم 18 12 سيوة 20 10 رأس غارب 20 17 الغردقة 24 15 سفاجا 24 17 مرسى علم 25 17 شلاتين 26 18 حلايب 24 19 أبو رماد 25 18 رأس حدربة 24 19 الفيوم 21 12 بني سويف 21 11 المنيا 22 10 أسيوط 22 09 سوهاج 22 12 قنا 23 12 الأقصر 23 13 أسوان 23 14 الوادي الجديد 21 11 أبو سمبل 22 14