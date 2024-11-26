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الرياضة - 10:59 - بعد قليل.. استكمال محاكمة 73 متهمًا في قضية خلية التجمع الإرهابية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:59 - بعد قليل.. استكمال محاكمة 73 متهمًا في قضية خلية التجمع الإرهابية - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:59 - بعد قليل.. استكمال محاكمة 73 متهمًا في قضية خلية التجمع الإرهابية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:59 صباحاً - تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024، جلسة محاكمة محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة بـ «خلية التجمع الإرهابية»

وأسند أمر الإحالة في القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، لـ 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية، بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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