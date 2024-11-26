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الرياضة - 10:59 - بـ 1.3 تريليون جنيه.. التداولات على السندات وأذون الخزانة تسجل صعودا خلال سبتمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:59 - بـ 1.3 تريليون جنيه.. التداولات على السندات وأذون الخزانة تسجل صعودا خلال سبتمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:59 - بـ 1.3 تريليون جنيه.. التداولات على السندات وأذون الخزانة تسجل صعودا خلال سبتمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:59 صباحاً - كشفت بيانات حديثة صادرة من هيئة الرقابة المالية عن صعود قيمة التداولات في البورصة المصرية على الأسهم والسندات وأذون الخزانة خلال شهر سبتمبر من العام الجاري بما بلغت قيمته 1.3 تريليون جنيه بـ نسبة ارتفاع قدرت بـ 732%، مسجلة صعودا عن حجم التداولات على الأسهم والسندات وأذون الخزانة من نفس الفترة المذكورة من الشهر خلال عام 2023، حيث لم تتخطى قيمة الأسهم والسندات خلال شهر سبتمبر من العام المنصرم 154.3 مليار جنيه.

تفاصيل صعود التداولات خلال شهر سبتمبر 2024

حجم التداولات على الأسهم

وأشار بيان هيئة الرقابة المالية إلى أنه بلغ حجم التداول على الأسهم خلال شهر سبتمبر 2024 ما بلغت قيمته 105.8 مليار جنيه، فيما لم تتخطى قيمة تداولات الأسهم خلال نفس الفترة المذكورة من العام المنصرم 2023 ما قيمته 65 مليار جنيه، محققة بذلك قيمة التداولات على الأسهم في شهر سبتمبر نسبة صعود تعادل 62.7% عن قيمة التداولات المسجلة في 2023 خلال شهر سبتمبر.

حجم التداولات على السندات وأذون الخزانة

كما أوضح البيان أنه بلغ حجم التداول على السندات وأذون الخزانة خلال شهر سبتمبر 2024 ما بلغت قيمته 1.2 تريليون جنيه، فيما لم تتخطى قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة خلال نفس الفترة المذكورة من العام المنصرم 2023 ما قيمته 89.3 مليار جنيه، محققة بذلك قيمة التداولات على السندات وأذون الخزانة في شهر سبتمبر نسبة صعود تعادل 1219.4%.

تفاصيل صعود التداولات خلال الفترة من يناير وحتى شهر سبتمبر 2024

سجلت قيمة التداولات في البورصة المصرية على الأسهم والسندات وأذون الخزانة، ارتفاعا خلال الفترة من يناير وحتى شهر سبتمبر من العام الجاري بما بلغت قيمته 640 مليار جنيه بـ نسبة ارتفاع قدرت بـ 1487%.

حجم التداولات على الأسهم

ووفقا لبيان هيئة الرقابة المالية فقد بلغ حجم التداول على الأسهم من شهر يناير وحتى شهر سبتمبر 2024 ما بلغت قيمته 885.4 مليار جنيه، فيما لم تتخطى قيمة تداولات الأسهم خلال نفس الفترة المذكورة من العام المنصرم 2023 ما قيمته 437.3 مليار جنيه، محققة بذلك قيمة التداولات على الأسهم بداية من يناير 2024 وحتى سبتمبر 2024 نسبة صعود تعادل 102.5%.

حجم التداولات على السندات وأذون الخزانة

كما تبين أنه بلغ حجم التداولات على السندات وأذون الخزانة خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر سبتمبر 2024 ما بلغت قيمته 9.3 تريليون جنيه، فيما لم تتخطى قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة خلال نفس الفترة المذكورة من العام المنصرم 2023 ما قيمته 202.7 مليار جنيه، محققة بقذلك قيمة التداولات على السندات وأذون الخزانة في شهر سبتمبر نسبة ارتفاع تعادل 44474.1%.

ارتفاع في إصدارات أسهم تأسيس شركات ومؤسسات جديدة

وارتفعت عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2024 بلغت 2510 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 389 مليار جنيه، مقارنة بـ2212 موافقة بقيمة مصـدرة قدرها 323 مليار جنيه، خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، ومن ثم شهدت عدد الموافقات نموًا بنسبة 13.5%، ونموًا بقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 20.4%.

ورصدت الموافقات مقسمة بين 2493 موافقات لتأسيس شركات بقيمة 365.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2024 مقابل 2181 موافقة، بقيمة 274.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2023 بنسبة نمو 14.3% في عدد الموافقات، وبنسبة نمو 33% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 17 موافقة بقيمة 23.6 مليار جنيه مقارنة مع 31 موافقة بقيمة 48.2 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 45.2% في عدد الموافقات، و51.1% بقيمة التأسيس.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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