مشاهير العرب - ‏«خيالك ما فارقنيش».. نجل طارق عبد العزيز يحيى ‏الذكرى الأولى لوفاة والده (صورة)‏ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:56 مساءً - أحيا معتصم، نجل الفنان طارق عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الذكرى الأولى لوفاة والده، والذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2023.

ورثى معتصم نجل الفنان طارق عبد العزيز، والده بكلمات مؤثرة، قائلا: «عدت سنة كاملة عنوانها الصبر.. سنة خيالك فيها ما فارقنيش ولا كلمة ولا موقف إلا أما افتكر كنت هتقول فيه إيه وكنت هتشوفه إزاي وهتقولي أتصرف إزاي».

وأضاف معتصم طارق عبد العزيز: «سنة يا حبيب العمر يا سيد الناس يا طيب يا كريم يا جابر الخواطر يا محترم يا جدع يا أصيل يا كل المعاني الحلوة يا أبويا يا بطل العالم في شيل الحمول والمسئوليات اللي تخصك واللي متخصكش».

وتابع: «كنت هترد تقولي “متخصنيش ازاي مادام ربنا جعلها قصادي تبقى تخصني”.. الله يرزقك جناته وفردوسه الأعلى وأن يجمعنا على خير ويديم سيرتك الطيبة في الدنيا وأفضل اسمعها واحكيها علشان نتعلم منك ومن كل الطيبين اللي سبقونا».

وفاة طارق عبد العزيز

ورحل عن عالمنا الفنان طارق عبد العزيز، في مثل هذا اليوم 26 نوفمبر، بعد تعرضه لأزمة صحية مزمنة.

أسباب وفاة طارق عبد العزيز

وبحسب العاملين في مسلسل «وبقينا اتنين» لم يشعر الفنان طارق عبد العزيز بأي تعب خلال الأيام السابقة لرحيله، وجاءت وفاته بشكل مفاجئ لتشكل صدمة كبيرة لهم.

وتعرض طارق عبد العزيز، لأزمة قلبية، قبل وفاته بأشهر، دخل على إثرها المستشفى، ثم خرج بعدها ليؤكد أنه بخير وقادر على العودة للعمل.