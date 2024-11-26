مشاهير العرب - «شهادة معاملة أطفال» يجمع هنا شيحة ومحمد هنيدي في موسم رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:56 مساءً - يستعد الثنائي الفنانة هنا شيحة والفنان محمد هنيدي، للمشاركة معا في بطولة مسلسل «شهادة معاملة أطفال» في موسم رمضان المقبل 2025.

ولكن لا تزال هنا شيحة في مرحلة دراسة عرض المشاركة في المسلسل، ومن المتوقع أن تحسم قرارها النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، وفي هذه الأثناء، تعمل الشركة المنتجة على استكمال قائمة أبطال العمل والتعاقد معهم تمهيدًا لبدء التصوير.

ومن جانبه نشر الفنان محمد هنيدي، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بوستر مبدئي للعمل، معلقا عليها: «بسم الله.. توكلنا على الله.. مسلسل شهادة معاملة أطفال في رمضان.. ربنا يكرمنا».

مسلسل شهادة معاملة أطفال

يأتي المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج وائل فرج، المعروف بإبداعه في تقديم الكوميديا والتشويق.

آخر أعمال الفنانة هنا شيحة

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا شيحة هو مسلسل «راجعین یا هوا»، الذي عُرض في رمضان 2022، وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج محمد سلامة، وحقق نجاحًا كبيرًا.

كما شاركت شيحة في المسلسل بجانب خالد النبوي، نور اللبنانية، أنوشكا، ووفاء عامر، بالإضافة إلى مشاركتها مؤخرًا في حكاية «ما تيجي نشوف» من مسلسل 55 مشكلة حب» مع إسلام جمال ونهى عابدين.

آخر أعمال الفنان محمد هنيدي

وعلى صعيد آخر يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد هنيدي هو مسلسل «أرض النفاق»، الذي عرض في موسم دراما رمضان 2018، وشارك في بطولته كلا من: هنا شيحة، ودلال عبد العزيز، وسامي مغاوري، وسيناريو أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.