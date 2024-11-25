مشاهير العرب - بعد خلافات زوجة محمد رحيم وأسرته في الجنازة.. أول تعليق من الفنان تامر حسني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 07:10 مساءً - محمد رحيم.. علق الفنان تامر حسني على الخلافات القائمة بين أرملة الملحن محمد رحيم وأسرته، وذلك بعد أن انتشر لها خلال الساعات الماضية مقطع فيديو من الجنازة ظهرت خلاله وهي في حالة انهيار عصبي وتصرخ على فراق الراحل، في محاولة من أسرته منعها من الدخول لرؤيته.

وكتب حسني عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «يارب كل الخير والسلام على أسرة المحترم الخلوق محمد رحيم وحبايب طول العمر وإيد واحدة إن شاء الله».

وفاة الملحن محمد رحيم

وكان الفنان تامر حسني أعلن يوم السبت الماضي عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن وفاة الملحن محمد رحيم.

وكتب تامر حسني: «سبحان من له الدوام، أخي وصديقي الملحن الكبير محمد رحيم في ذمة الله.. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، نسألكم الدعاء له بالرحمة والفاتحة».

كواليس اللحظات الأخيرة في حياة الراحل محمد رحيم

تداولت الأنباء حول سبب وفاة الملحن الراحل محمد رحيم، وأنه يوجد شبهة جنائية، فيما قالت الفنانة هند عاكف عن كواليس اللحظات الأخيرة في حياته «رحيم كان في المنزل مع مساعدينه، بينما كانت زوجته مرتبطة بعمل خارجي» مشيرة إلى أن صحته كانت جيدة وأنه ليس صحيح أنه توفى قبل أيام من الإعلان.

وأضافت أن الراحل كان يتمتع بصحة جيدة خلال أدائه العمرة برفقة زوجته قبل وفاته بأسابيع قليلة، وأن مساعدينه قاموا بكسر زجاج الغرفة في محاولة منهم الاطمئنان عليه، حيث كانت المفاجأة بأنه قد فارق الحياة.

وفي وقت سابق تعرض الملحنمحمد رحيم لذبحة صدرية دخل على إثرها المستشفى لتركيب دعامات وإجراء قسطرة في القلب.

وبعد إجراء العملية، خرج محمد رحيم من المستشفى وطمأن جمهوره عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، قائلاً: «بطمنكم عليه والحمد لله، أجريت عملية بسيطة «قسطرة»، وبقيت زي الفل، وربنا شفاني وعدت على خير، الحمد لله، ربنا ما يحرمني منكم أبدًا.. وكل الناس تطمئن، الحمد لله»، إلا أنه تعرض لأزمة صحية جديدة في الساعات الماضية، ليفارق الحياة تاركًا وراءه إرثًا فنيًا كبيرًا.