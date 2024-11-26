طارق حامد يرغب في العودة إلى الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:10 مساءً - كشف مصدر مقرب من طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك السابق عن رغبة اللاعب في العودة من جديد لصفوف الفريق بعد انتهاء تعاقده مع نادي ضمك السعودي.

وقال المصدر: طارق حامد لا يمانع في العودة للزمالك من جديد واللاعب لديه رغبة في ختام مسيرته الكروية داخل نادي الزمالك.

واستقر جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ضم أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لقائمة الفريق لمواجهة بطل موزمبيق.

وغاب أحمد فتوح عن مباراة الفريق الماضية أمام المصري بسبب إصابته بنزلة برد قبل أن يقرر جوميز ضمه لقائمة الفريق بعد تعافيه.

موعد مباراة الزمالك وبطل موزمبيق

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء غدًا الأربعاء بستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وأنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.

موقف أوفي إيجاريا

كشف مصدر بنادي الزمالك عن آخر تطورات صفقة أوفي إيجاريا لاعب ليفربول الإنجليزي السابق من الانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال المصدر: أوفي إيجاريا سيكون أولى صفقات الزمالك في يناير المقبل وهناك اتفاق شبه مبدئي مع اللاعب للانضمام لصفوف الزمالك في شهر يناير.

جلسة جوميز مع ميشالاك

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع البولندي ميشالاك جناح الفريق.

وطلب جوميز من ميشالاك أن يكون أكثر فعالية أمام المرمى وألا يلتفت لأي انتقادات توجه له والتركيز في التدريبات فقط.

زيزو، كلمتك

أعلى قيمة تسويقية في الزمالك

وتبلغ القيمة السوقية لفريق الزمالك 16.85 مليون يورو، ويعد أحمد سيد زيزو أغلى لاعب في قائمة الأبيض بقيمة 4 ملايين يورو.

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