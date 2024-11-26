التشكيل المتوقع لقمة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:10 مساءً - دوري أبطال أوروبا، يحتضن ملعب أليانز أرينا مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

التشكيل المتوقع لقمة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال



تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز - كيم مين جاي - أوباميكانو - ليمار

خط الوسط : كيميتش - جوريتسكا - مايكل أوليز

خط الهجوم : جمال موسيالا - هاري كين - سيرج جنابري



تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام بايرن ميونخ



حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - وليان باتشو - ماركينيوس - مينديش

خط الوسط: زائير إيمري - جواو نيفيش - فيتينيا

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - باركولا - أسينسيو

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا



تنطلق مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.



القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان



تذاع مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل بايرن ميونخ المركز العشرين برصيد 6 نقاط، في حين أن باريس سان جيرمان لديه 4 نقاط في المركز السابع والعشرين.

وكان لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، أعلن قائمة اللاعبين لمواجهة بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة لـدوري أبطال أوروبا.



وشهدت خيارات إنريكي، مفاجأة بتواجد برسنيل كيمبيمبي في القائمة لأول مرة بعد غياب عن الملاعب دام لما يقرب من عامين.



كما تواجد المهاجم البرتغالي جونسالو راموس، الذي ابتعد ما يقرب من 3 أشهر، بسبب إصابة في كاحل القدم.



قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونخ



دوناروما، حكيمي، ماركينيوس، كيمبيمبي، رويز، راموس، ديمبلي، أسينسيو، دوي، فيتينيا، لي كانج، كولو مواني، نونو مينديس، باركولا، زاير إيمري، بيرالدو، سكرينيار، سافونوف، زاجي، باتشو، تيناس، جواو نيفيز.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

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