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المنتخب يؤدي صلاة الجمعة بفندق إقامته بعاصمة كاب فيردي - أخبار كلمتك

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المنتخب يؤدي صلاة الجمعة بفندق إقامته بعاصمة كاب فيردي - أخبار كلمتك

المنتخب يؤدي صلاة الجمعة بفندق إقامته بعاصمة كاب فيردي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 02:39 مساءً - منتخب مصر، يؤدي  لاعبو منتخب مصر صلاة الجمعة بفندق الإقامة بعاصمة كاب فيردي “برايا” وذلك بعد ساعة من الآن، وذلك قبل التوجه للملعب الوطني لمواجهة كاب فيردي اليوم الجمعة، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

ومن المقرر أن يتناول لاعبو المنتخب وجبة الغداء ثم المحاضرة الفنية والتوجه للملعب، استعدادا لمواجهة كاب فيردي.

 

موعد مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي

 ويلتقي منتخب الفراعنة نظيره منتخب كاب فيردي اليوم الجمعة 15 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في برايا عاصمة الرأس الأخضر.

أما المباراة الثانية فتجمع منتخب مصر أمام نظيره منتخب بوتسوانا يوم الثلاثاء المقبل 19 نوفمبر في تمام الساعة الخامسة مساء على ستاد الدفاع الجوي.

 

القناة الناقلة لمباراتي مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت مباراتي منتخب مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا على الهواء مباشرة، كونها الناقل الحصري لمباريات تصفيات الأمم الإفريقية.

منتخب كاب فيردي، كلمتك

حكام مباراتي مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا

واختارت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقمي حكام من كوت ديفوار وجامبيا لإدارة مباراتي مصر أمام كاب فيردي ثم بوتسوانا على الترتيب بختام مباريات تصفيات أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب 2025. 

 

حكام مباراة كاب فيردي ومصر

حكم ساحة: إبراهيم كاليلو توريه

حكم مساعد أول: أدو هيرمان ديزيريه نجوه

حكم مساعد ثاني: نوهو واتارا

حكم رابع: هيوز موديست ريتشارد كوكورا.

 

حكام مباراة مصر وبوتسوانا

حكم ساحة: عبد الله جاميه

حكم مساعد أول: مصطفى بوجانج

حكم مساعد ثاني: عبد العزيز بوليل جاو

وحكم رابع: لامين جاميه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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