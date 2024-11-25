إسرائيل تعلق الدراسة بعدد من المدن بسبب صواريخ حزب الله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:35 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام عبرية أن عددًا كبيرًا من المجالس البلدية شمال إسرائيل أعلنت تعليق الدراسة بعد تصعيد القصف بين حزب الله وجيش الاحتلال أمس.

وقصف حزب الله عدة مدن ومستوطنات في إسرائيل أمس الأحد حيث أطلق 350 صاروخًا تسببت بدمار كبير في المناطق التي استهدفتها، وأدخلت قرابة 4 ملايين إسرائيلي الملاجئ.

وذكرت تقارير إعلامية، أن إسرائيل تعرضت لهجوم صاروخي كبير من لبنان خلف دمارًا في عدة مدن منها تل أبيب وحيفا.

هجوم صاروخي من لبنان على إسرائيل

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن حركة الطيران في مطار "بن جوريون" شرق تل أبيب، توقفت اليوم.

وأوضحت هيئة البث أن توقف حركة الملاحة الجوية جاءت على إثر إطلاق الصواريخ الكثيف من لبنان على إسرائيل، بينما انطلقت صفارات الإنذار دون توقف في مناطق واسعة من إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

وقبل وقت سابق قال حزب الله، في بيان إنه شن هجومًا بطائرات مسيرة انقضاضية على قاعدة أسدود البحرية في جنوب إسرائيل، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الاشتباكات في أكتوبر 2023.

هجوم بطائرات مسيرة انقضاضية على قاعدة أسدود البحرية

وأعلن حزب الله أيضا أنه قصف هدفًا عسكريًّا في مدينة تل أبيب، وذلك غداة غارة اسرائيلية عنيفة على وسط العاصمة اللبنانية بيروت أودت بحياة 20 شخصًا على الأقلّ.

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