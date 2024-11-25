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الاحتلال يطالب بإخلاء مبانٍ في حارة حريك بضاحية بيروت الجنوبية - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:51 صباحاً - أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين تحذيرًا ا لإخلاء مبانٍ في حارة حريك بضاحية بيروت الجنوبية

شنت قوات الاحتلال، مساء  امس الأحد، غارات جوية مكثفة ومتتالية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأصدرت دولة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أوامر إخلاء جديدة شملت 10 مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت.

بيروت يقابلها تل أبيب

ونشر حزب الله اللبناني  تحذير أمينه العام نعيم قاسم لإسرائيل، من أن قصف بيروت سيقابله قصف تل أبيب، وذلك تزامنا مع هجوم صاروخي غير مسبوق نفذه حزب الله على إسرائيل.

ونشر الإعلام الحربي في حزب الله صورة، تظهر آثار الدمار جراء سقوط صواريخ على طريق سريع في إسرائيل، وعليه إشارات تدل على الطريق إلى مناطق إسرائيلية بينها تل أبيب، بالإضافة إلى إشارة عليها تحذير من سقوط صواريخ.

وكتب الإعلام الحربي على الصورة: "بيروت يقابلها تل أبيب".

صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب

ومن قليل، دوت صافرات الإنذار، في تل أبيب وسط إسرائيل.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاق 340 صاروخا من ‎لبنان تجاه دولة الاحتلال منذ صباح اليوم وتشغيل صافرات الإنذار قرابة 500 مرة.

هروب 4 ملايين إسرائيلي إلي الملاجئ

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري إن: قرابة 4 ملايين شخص دخلوا الأحد إلى الغرف المحصنة والملاجئ في إسرائيل.

إصابة 10 إسرائيليين في نهاريا وحيفا

وذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، أن 10 إسرائيليين أصيبوا في نهاريا وحيفا وبيتاح تكفا إثر إطلاق صواريخ من لبنان.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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