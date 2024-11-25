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بـ 99 دولارا، تفاصيل كتاب ترامب الجديد "أنقذوا أمريكا" - أخبار كلمتك

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بـ 99 دولارا، تفاصيل كتاب ترامب الجديد "أنقذوا أمريكا" - أخبار كلمتك

بـ 99 دولارا، تفاصيل كتاب ترامب الجديد "أنقذوا أمريكا" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:23 صباحاً - أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب،  اليوم الإثنين، بدء مبيعات كتابه الجديد "أنقذوا أمريكا"، الذي يتناول فترته الرئاسية الأولى ورؤيته لولايته المقبلة.

 

 كتاب ترامب الجديد “انقذوا أمريكا”

وكتب ترامب عبر منصتي "تروث سوشيال" و"إكس": "حان الوقت الآن لإنقاذ أمريكا! كتاب واحد فقط يجسد السحر الذي حظينا به والذي سنحظى به قريبًا مرة أخرى. احصل على أحدث كتبي (أنقذوا أمريكا)".

وفقًا لوصف الكتاب الذي نشره موقعه الرسمي، فإنه يقدم نظرة غير مسبوقة  على السنوات الأربع الأولى من رئاسته، مع تسليط الضوء على إنجازاته ورؤيته المستقبلية.

ويحتوي الكتاب على مجموعة من الصور المختارة بعناية من قمم دولية تاريخية ومناسبات في البيت الأبيض مصحوبة بتعليقات ترامب التي تسلط الضوء على رؤيته للمرحلة المقبلة.

 

تفاصيل كتاب ترامب الجديد

ويتضمن الكتاب مواضيع مثل مفاوضات التجارة وتخفيضات الضرائب والدبلوماسية الدولية وأمن الحدود، إضافة إلى صور مميزة بما في ذلك غلاف الكتاب الذي يظهر فيه ترامب وهو يلوح بقبضته بعد محاولة اغتياله.

وكان ترامب قد أعلن عن الكتاب في أغسطس الماضي عبر منصة "تروث سوشيال"، واصفًا إياه بأنه "أفضل كتاب أصدره حتى الآن، حيث يقدم لمحة عن الأمة الفاشلة التي أصبحت عليها أمريكا، ويؤكد أننا سنجعلها عظيمة مرة أخرى قريبًا".

الكتاب متاح للشراء بسعر 99 دولارًا، بينما يُباع الإصدار الموقع من دونالد ترامب بسعر 499 دولارًا.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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