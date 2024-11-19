الرياضة - 12:01 - عيار 21 مفاجأة.. تطور جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 12:01 صباحاً - سعر الذهب الأن.. سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 نحو 3620 جنيها للبيع و3600 جنيها للشراء بينما وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 4137.25 جنيها للبيع و4114.25 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن

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سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4137.25 جنيه 4114.25 جنيه عيار 22 3792.5 جنيها 3771.5 جنيه عيار 21 3620 جنيها 3600 جنيها عيار 18 3102.75 جنيه 3085.75 جنيه عيار 14 2413.25 جنيه 2400 جنيه عيار 12 2068.5 جنيه 2057.25 جنيه عيار 9 1551.5 جنيه 1542.75 جنيه

سعر الذهب في الصاغة المصرية

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4137.25 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4114.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 3792.5 جنيه للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 3771.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3620 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3600 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3102.75 جنيه للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3085.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2413.25 جنيه للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2400 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر اليوم نحو 2068.5 جنيه للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 12 نحو 2057.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 1551.5 جنيه للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 9 في محلات الصاغة 1542.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب في الصاغة المصرية 28960 جنيها للبيع.

سجل سعر الجنيه الذهب 28800 جنيه للشراء.

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