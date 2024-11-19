خبير يكشف قيمة ما تحصل عليه مصر من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لدعم الاجئين وموعد وصولها - أخبار كلمتك

خبير يكشف قيمة ما تحصل عليه مصر من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لدعم الاجئين وموعد وصولها - أخبار كلمتك

عمرو أديب يهاجم طاهر محمد: إزاي تقارنوه بزيزو دا أعظم إنجازاته شال كاسيت لأغنية سطلانة (فيديو) - أخبار كلمتك

عمرو أديب يهاجم طاهر محمد: إزاي تقارنوه بزيزو دا أعظم إنجازاته شال كاسيت لأغنية سطلانة (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:05 - الوطني الفلسطيني: قصف إسرائيل على شمال قطاع غزة هدفه قتل جميع المواطنين - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:05 - الوطني الفلسطيني: قصف إسرائيل على شمال قطاع غزة هدفه قتل جميع المواطنين - أخبار كلمتك

لبنان وحزب الله يوافقان على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

لبنان وحزب الله يوافقان على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

منتخب بلغاريا يتعادل مع بيلاروسيا 1/1 في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

منتخب بلغاريا يتعادل مع بيلاروسيا 1/1 في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

الفنانة اروى تتحدث عن لقائها بفخامة الرئيس العليمي - أخبار كلمتك

الفنانة اروى تتحدث عن لقائها بفخامة الرئيس العليمي - أخبار كلمتك

حديد الكومي بـ 36500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 19 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

حديد الكومي بـ 36500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 19 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:49 - لبنان وحزب الله يوافقان على المقترح الأمريكى لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:49 - لبنان وحزب الله يوافقان على المقترح الأمريكى لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:49 - الأخضر بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 19 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:49 - الأخضر بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 19 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 19 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 19 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 12:01 - عيار 21 مفاجأة.. تطور جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 12:01 - عيار 21 مفاجأة.. تطور جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - عيار 21 مفاجأة.. تطور جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 12:01 صباحاً - سعر الذهب الأن.. سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 نحو 3620 جنيها للبيع و3600 جنيها للشراء بينما وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 4137.25 جنيها للبيع و4114.25 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن

ونعرض في السطور التالية كل ما يخص سعر الذهب الآن، ويمكنكم تحديثاتأسعار الذهب باستمرار من خلال خدمة متقدمة تتيحها كلمتك لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــا.

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4137.25 جنيه 4114.25 جنيه
عيار 22 3792.5 جنيها 3771.5 جنيه
عيار 21 3620 جنيها 3600 جنيها
عيار 18 3102.75 جنيه 3085.75 جنيه
عيار 14 2413.25 جنيه 2400 جنيه
عيار 12 2068.5 جنيه 2057.25 جنيه
عيار 9 1551.5 جنيه 1542.75 جنيه

سعر الذهب في الصاغة المصرية

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4137.25 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4114.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 3792.5 جنيه للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 3771.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3620 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3600 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3102.75 جنيه للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3085.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2413.25 جنيه للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2400 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر اليوم نحو 2068.5 جنيه للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 12 نحو 2057.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 1551.5 جنيه للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 9 في محلات الصاغة 1542.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب في الصاغة المصرية 28960 جنيها للبيع.

سجل سعر الجنيه الذهب 28800 جنيه للشراء.

بعد النصر للسيارات.. كامل الوزير يعيد شركة «النصر للمسبوكات» لعصرها الذهبي

الأصفر يرتفع وعيار 21 بـ 3760 جنيها.. سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024

سعر الذهب في لبنان اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق