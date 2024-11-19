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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 19 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 19 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:01 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:01 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 12:01 صباحاً - الطقس.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، لافتة إلى أن الطقسالمعتدل سيكون السائد وقت النهار.

الطقس في مصر

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حالة الطقس اليوم الثلاثاء19 نوفمبر 2024

أكدت الأرصاد الجوية أن اليوم الثلاثاء، سيسوده طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وفي وقت الليل سيكون الطقس المائل للبرودة سائدا على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية في طقس اليوم الثلاثاء

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وذكر الخبراء ضمن توقعاتهم احتمالية سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وخفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وقال خبراء الأرصاد، إن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1.5: 2 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 24 17
العاصمة الإدارية 24 14
6 أكتوبر 25 14
بنها 24 16
دمنهور 23 16
المنصورة 24 13
الزقازيق 23 15
شبين الكوم 23 16
طنطا 23 18
دمياط 24 17
بورسعيد 25 16
الإسماعيلية 25 14
السويس 24 13
العريش 24 13
رفح 23 13
رأس سدر 27 17
نخل 24 9
كاترين 19 7
الطور 26 16
طابا 24 15
شرم الشيخ 28 19
الإسكندرية 23 15
العلمين الجديدة 22 15
مطروح 22 13
السلوم 20 13
سيوة 23 12
رأس غارب 27 18
الغردقة 29 18
سفاجا 28 18
الأقصر 28 14
أسوان 28 15
الوادي الجديد 28 12
أبو سمبل 27 15

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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