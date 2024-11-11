عيب مقارنته بأي لاعب عربي، ساويرس يوجه رسالة لرياضي بدبي بشأن محمد صلاح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 12:39 مساءً - علَّق رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، على مقارنة لاعب المنتخب ونجم ليفربول، محمد صلاح، مع أي لاعب عربي آخر، مؤكدًا موافقته لما جاء في تعليق المحلل الرياضي العربي طارق علي، بشأن محمد صلاح.

عيب مقارنة محمد صلاح بأي لاعب عربي

وقال المهندس نجيب ساويرس: "تماما"، وارفق تغريدته برمز الإعجاب.



وجاء تعليق المهندس نجيب ساويرس ردًا على المحلل الرياضي بقناة دبي الرياضية طارق علي بشأن محمد صلاح، حيث قال: "عيب ومره ثانيه عيب مقارنة محمد صلاح بأي لاعب عربي، سبب عيب المقارنة في نقطتين الأولى معناها تنزيل من قيمة صلاح وهذا عيب أولي ورفع من قيمة لاعب آخر لم يحقق ما وصل إليه صلاح"



وتابع المحلل الرياضي طارق علي: "وهذا عيب ثاني لا أحد يقترب منه، محمد صلاح في كوكب آخر وبعيد عن كل اللاعبين العرب في الماضي والحاضر، المستقبل وحده ربما يُعطينا لاعب يقترب منه وعندها للجميع الحق في مقارنته في الوقت الحاضر، حرفيًا تخطى من سبقه ومن في عصره".

محمد صلاح يواصل تألقه بأرقام قياسية مع ليفربول

جدير بالذكر محمد صلاح يواصل تألقه، ضاربًا أرقام قياسية مع فريقه الانجليزي ليفربول، حيث نجح في إحراز هدف وصناعة آخر في مرمى أستون فيلا، التي انتهت بفوز ليفربول بهدفين مقابل لا شيء لأستون فيلا، على ملعب الريدز "أنفيلد"، في الجولة 11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرقام قياسية للاعب محمد صلاح مع ليفربول، كلمتك



وبذلك يصبح محمد صلاح الأكثر إحرازًا للأهداف في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، وبلغت مساهمته في صناعة الأهداف 14 مساهمة، وسجل 8 أهداف، كما قدم 6 تمريرات حاسمة.



وكشفت شبكة "أوبتا"، العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، أن محمد صلاح أصبح أول لاعب يصل إلى رقم مزدوج من حيث الأهداف فبلغت "10" أهداف و"10" تمريرات حاسمة لليفربول في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في جميع المسابقات هذا الموسم.



جدير بالذكر أن محمد صلاح أحرز هدفه الـ165 في الدوري الإنجليزي، وبذلك يعزز مكانته في المركز الثامن، ضمن الهدافين التاريخيين بالدوري الإنجليزي، ويقلص الفارق مع تيري هنري إلى 10 أهداف.

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