جريمة مروعة.. مدير مدرسة يسلخ اجساد الطلاب(صور) - أخبار كلمتك

جريمة مروعة.. مدير مدرسة يسلخ اجساد الطلاب(صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - فيروس الحزام الناري.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - فيروس الحزام الناري.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - صلاح: عندما رحل فيرمينو أدركت أن الجميع سيغادر ليفربول يوما ما.. وهذه الذكرى السيئة لي مع الريدز - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - صلاح: عندما رحل فيرمينو أدركت أن الجميع سيغادر ليفربول يوما ما.. وهذه الذكرى السيئة لي مع الريدز - أخبار كلمتك

شعبة المستوردين: السماح بتمويل استيراد السلع غير الأساسية يؤكد توافر العملات الأجنبية - أخبار كلمتك

شعبة المستوردين: السماح بتمويل استيراد السلع غير الأساسية يؤكد توافر العملات الأجنبية - أخبار كلمتك

أستاذ علم نفس يكشف أسرار دفعت الطبيبة وسام شعيب لإثارة أزمة حمل السفاح - أخبار كلمتك

أستاذ علم نفس يكشف أسرار دفعت الطبيبة وسام شعيب لإثارة أزمة حمل السفاح - أخبار كلمتك

ليست وزارة كفاءة الحكومة فقط، أبرز مكاسب إيلون ماسك بعد فوز ترامب بالانتخابات - أخبار كلمتك

ليست وزارة كفاءة الحكومة فقط، أبرز مكاسب إيلون ماسك بعد فوز ترامب بالانتخابات - أخبار كلمتك

تفاصيل لقاء وزير الخارجية ورئيس مجلس النواب اللبناني (صور) - أخبار كلمتك

تفاصيل لقاء وزير الخارجية ورئيس مجلس النواب اللبناني (صور) - أخبار كلمتك

إعلان جوائز المسابقات في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

إعلان جوائز المسابقات في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

عاجل:مقتل شخصين واصابة ٣ اخرين باندلاع اشتباكات عنيفة(اسماء) - أخبار كلمتك

عاجل:مقتل شخصين واصابة ٣ اخرين باندلاع اشتباكات عنيفة(اسماء) - أخبار كلمتك

رجل دين يدعو الشباب لعدم التزوج من هذه الفتيات وصحفي بارز يكشف امر صادم - أخبار كلمتك

رجل دين يدعو الشباب لعدم التزوج من هذه الفتيات وصحفي بارز يكشف امر صادم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

عيب مقارنته بأي لاعب عربي، ساويرس يوجه رسالة لرياضي بدبي بشأن محمد صلاح - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عيب مقارنته بأي لاعب عربي، ساويرس يوجه رسالة لرياضي بدبي بشأن محمد صلاح - أخبار كلمتك

عيب مقارنته بأي لاعب عربي، ساويرس يوجه رسالة لرياضي بدبي بشأن محمد صلاح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 12:39 مساءً - علَّق رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، على مقارنة لاعب المنتخب ونجم ليفربول، محمد صلاح، مع أي لاعب عربي آخر، مؤكدًا موافقته لما جاء في تعليق المحلل الرياضي العربي طارق علي، بشأن محمد صلاح.  

 

عيب مقارنة محمد صلاح بأي لاعب عربي

وقال المهندس نجيب ساويرس:  "تماما"، وارفق تغريدته برمز الإعجاب.

e2049eca7d.jpg


وجاء تعليق المهندس نجيب ساويرس ردًا على المحلل الرياضي بقناة دبي الرياضية طارق علي بشأن محمد صلاح، حيث قال: "عيب ومره ثانيه عيب مقارنة محمد صلاح بأي لاعب عربي، سبب عيب المقارنة في نقطتين الأولى معناها تنزيل من قيمة صلاح وهذا عيب أولي ورفع من قيمة لاعب آخر لم يحقق ما وصل إليه صلاح"


وتابع المحلل الرياضي طارق علي: "وهذا عيب ثاني لا أحد يقترب منه، محمد صلاح في كوكب آخر وبعيد عن كل اللاعبين العرب في الماضي والحاضر، المستقبل وحده ربما يُعطينا لاعب يقترب منه وعندها للجميع الحق في مقارنته في الوقت الحاضر، حرفيًا تخطى من سبقه ومن في عصره".

 

محمد صلاح يواصل تألقه بأرقام قياسية مع ليفربول

جدير بالذكر محمد صلاح يواصل تألقه، ضاربًا أرقام قياسية مع فريقه الانجليزي ليفربول، حيث نجح في إحراز هدف وصناعة آخر في مرمى أستون فيلا، التي انتهت بفوز ليفربول بهدفين مقابل لا شيء لأستون فيلا، على ملعب الريدز "أنفيلد"، في الجولة 11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرقام قياسية للاعب محمد صلاح مع ليفربول، كلمتك
أرقام قياسية للاعب محمد صلاح مع ليفربول، كلمتك


وبذلك يصبح محمد صلاح الأكثر إحرازًا للأهداف في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، وبلغت مساهمته في صناعة الأهداف 14 مساهمة، وسجل 8 أهداف، كما قدم 6 تمريرات حاسمة.  


وكشفت شبكة "أوبتا"، العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، أن محمد صلاح أصبح أول لاعب يصل إلى رقم مزدوج من حيث الأهداف فبلغت  "10" أهداف و"10" تمريرات حاسمة لليفربول في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في جميع المسابقات هذا الموسم.


جدير بالذكر أن محمد صلاح أحرز هدفه الـ165 في الدوري الإنجليزي، وبذلك يعزز مكانته في المركز الثامن، ضمن الهدافين التاريخيين بالدوري الإنجليزي، ويقلص الفارق مع تيري هنري إلى 10 أهداف.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 02:34 - تعيين جون راتكليف مديرا لوكالة المخابرات المركزية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق