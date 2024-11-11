الرياضة - 12:40 - التضامن: الخطوط الساخنة استقبلت ما يقرب من 210 آلاف اتصال خلال أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 12:40 مساءً - تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرا حول ما قامت به الخطوط الساخنة المختلفة التابعة للوزارة خلال شهر أكتوبر الماضي، والتي يستخدمها المواطنون للتعرف على خدمات الوزارة المختلفة سواء الرعاية أو الحماية الاجتماعية أو للاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة أو للإبلاغ عن شكوى.

واستقبلت الخطوط الساخنة لوزارة التضامن الاجتماعي المختلفة خلال شهر أكتوبر الماضي ما يقرب من 210 آلاف اتصال من المواطنين ما بين استفسار أو طلب أو شكاوى بخصوص الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، سواء برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو بنك ناصر الاجتماعي أو عن الخدمات المختلفة للوزارة أو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، ليكون بذلك إجمالي ما استقبلته الخطوط الساخنة منذ الأول من يوليو وحتي نهاية أكتوبر الماضي ما يقرب من 830 ألف اتصالا.

وقام مسئولو الخطوط خلال شهر أكتوبر الماضي بالرد على الاتصالات الواردة بنسبة 89 ٪ من جملة هذه الاتصالات، حيث قام مسئولو الوزارة ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" باستقبال عدد 139.139 اتصالا على الخط الساخن الخاص بالبرنامج رقم 19680 تم الرد على 125.514 اتصالا منها بنسبة رد تصل إلى 90%، وكان من بين هذه الاتصالات عدد 106.262 استفساراً، وعدد 15.306 طلبات، وعدد 2.451 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على هذا الخط محافظات البحيرة، ثم المنيا، ثم الجيزة، وكان أقل المحافظات اتصالا محافظات جنوب سيناء، والوادي الجديد، والبحر الأحمر.

كما قام موظفو بنك ناصر الاجتماعي باستقبال عدد 30.043 اتصالاً على الخط الساخن رقم16868 تم الرد على عدد 17.763 اتصالا منها بنسبة رد تصل إلى 59%، وكان من هذه الاتصالات عدد 16.839 استفساراً، وعدد 207 طلبات، وعدد 94 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على هذا الخط القاهرة، ثم الجيزة، ثم الإسكندرية، وأقلها محافظات مطروح، وجنوب سيناء، والوادي الجديد.

وفيما يخص بطاقة الخدمات المتكاملة فقد تم استقبال عدد 18.003 اتصالاً على الخط الساخن رقم 15044، قامت الوزارة بالرد على 15.636 منها بنسبة رد تصل إلى 87%، كما قامت شركة إي فاينانس باستقبال عدد 7.888 اتصالاً على نفس الرقم، وتم الرد على عدد 7.695 اتصالاً منها بنسبة 98%، وكانت أكثرالمحافظات اتصالا على خطوط بطاقة الخدمات المتكاملة القاهرة، ثم الجيزة، ثم الإسكندرية، وأقلها اتصالا محافظات جنوب سيناء، والوادي الجديد، ومطروح.

كما استقبلت الوزارة عدد 6040 اتصالاً على الخط الساخن رقم 16439، تم الرد على عدد 5887 منها بنسبة تصل إلى 97%، كان منها عدد 5170 استفساراً، وعدد 208 طلبات، وعدد 1459 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالاً القاهرة، ثم الجيزة، ثم الإسكندرية، وأقلها محافظات الوداي الجديد، وجنوب سيناء، ومطروح.

كما قام مسئولو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان باستقبال عدد 8.173 اتصالاً على الخط الساخن رقم 16023، تم الرد على عدد 7.058 منها بنسبة تصل إلى 96.5% كان منها عدد 3.628 استفساراً ما بين مشورة ومعرفة أماكن التحاليل، وعدد 3.412 طلباً للعلاج أو المتابعة وعدد 18 شكوى من التحاليل أو من مستشفى أو من متخصص.

أما خط أبناء مصر الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا لمساندة الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية، فقد استقبل عدد 622 اتصالًا على الخط الساخن رقم 19828، تم الرد على عدد 570 اتصالًا منها بنسبة تصل إلى 92%.

وتتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلسالوزراء (16528) والخط الساحن لبطاقة الخدمات المتكاملة (15044) والخط الساخن لبطاقة تكافل وكرامة (19680)، والخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان (16023)، والخط الساخن لبنك ناصر الاجتماعي( 16868)، والخط الساخن لأبناء مصر رقم (19828).