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دولة كبيرة توجه صفعة للحوثيين وتتخذ هذا القرار - أخبار كلمتك

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دولة كبيرة توجه صفعة للحوثيين وتتخذ هذا القرار - أخبار كلمتك

دولة كبيرة توجه صفعة للحوثيين وتتخذ هذا القرار - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:25 صباحاً - كلمتك/خاص:

أدرجت نيوزيلاندا، جماعة الحوثي وحزب الله في لبنان على قوائم الإرهاب.


وقاد هذه الخطوة كل من رئيس الوزراء النيوزيلاندي كريستوفر لوكسون، والمدعية العامة جوديث كولينز.

وجاء تصنيف الحوثيين على قائمة الإرهاب، من قبل نيوزيلاندا، على خلفية انخراطهم في التصعيد بالبحر الأحمر والحرب الأهلية في اليمن.

ونتيجة لذلك، فإن أي شخص يتعامل مع ممتلكات حزب الله أو جماعة الحوثي، أو يوفر ممتلكات أو خدمات مالية أو ذات صلة لهما، قد يكون عرضة للملاحقة القضائية، وفق الحكومة النيوزيلاندية.


وبالإضافة إلى ذلك، طلبت السلطات من الأشخاص الذين يشتبهون في نسبة أي ممتلكات لحزب الله أو الحوثيين، الإبلاغ عنها إلى مفوض الشرطة.

ورحبت الحكومة اليمنية، على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، بهذا التصنيف، واعتبرته خطوة مهمة لردع أي شخص أو جهة تدعم الميليشيا الحوثية بشكل مباشر أو غير مباشر من احتمالية ارتكاب جريمة بموجب القوانين الدولية لمكافحة الإرهاب.


‏كما دعت الحكومة اليمنية، الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، ودول الاتحاد الأوروبي، وكافة دول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة للشروع في تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية عالمية.

وقال الإرياني إن "الميليشيا الحوثية لم تكتفِ بالاعتداء على أمن اليمن وشعبه فحسب، بل أصبحت تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين من خلال مهاجمة خطوط الملاحة الدولية، وعرقلة إمدادات الطاقة العالمية، ونشر الفوضى في المنطقة نيابة عن إيران".

وأكد ‏أن "الردع الحازم لهذه الميليشيا... وتجفيف مواردها ومصادر تمويلها يمثل مسؤولية دولية قانونية وأخلاقية لضمان استقرار المنطقة وحماية النظام العالمي".

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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