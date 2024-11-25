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العثور على جثة شاب مقتولا بهذه الطريقة في تعز - أخبار كلمتك

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العثور على جثة شاب مقتولا بهذه الطريقة في تعز - أخبار كلمتك

العثور على جثة شاب مقتولا بهذه الطريقة في تعز - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:53 صباحاً - كلمتك/ خاص

عثر مواطنون على جثة شاب مقتولا في أحد طرقات مدينة تعز .

وقال مواطنون أنهم عثروا على شاب يدعى بلال الشرعبي مقتولا طعنا في أحد طرقات مدينة تعز .

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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