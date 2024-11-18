حقيقة وعد أبوريدة بتعيين عصام الحضري مدربًا لحراس المرمى بجهاز المنتخب - أخبار كلمتك

حقيقة وعد أبوريدة بتعيين عصام الحضري مدربًا لحراس المرمى بجهاز المنتخب - أخبار كلمتك

سفير روسيا بالقاهرة: علاقات السيسي وبوتين تعطي زخما قويا للتعاون المشترك - أخبار كلمتك

سفير روسيا بالقاهرة: علاقات السيسي وبوتين تعطي زخما قويا للتعاون المشترك - أخبار كلمتك

رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية يزور مصر - أخبار كلمتك

رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية يزور مصر - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

مدير تعليم الجيزة يوجه بضرورة وضع القسم والعلم داخل الفصول - أخبار كلمتك

مدير تعليم الجيزة يوجه بضرورة وضع القسم والعلم داخل الفصول - أخبار كلمتك

مرصد الأزهر: ارتفاع مؤشر الهجمات الإرهابية في باكستان خلال أكتوبر (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

مرصد الأزهر: ارتفاع مؤشر الهجمات الإرهابية في باكستان خلال أكتوبر (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

مكافحة الإدمان يحذر من تناول عقار GHB ويوجه نصائح للفتيات - أخبار كلمتك

مكافحة الإدمان يحذر من تناول عقار GHB ويوجه نصائح للفتيات - أخبار كلمتك

7 بنود ترصد تفاصيل بيان مشترك لتدشين شراكة استراتيجية بين مصر والبرازيل - أخبار كلمتك

7 بنود ترصد تفاصيل بيان مشترك لتدشين شراكة استراتيجية بين مصر والبرازيل - أخبار كلمتك

3 ملايين جنيه إيرادات "الهوى سلطان" أمس - أخبار كلمتك

3 ملايين جنيه إيرادات "الهوى سلطان" أمس - أخبار كلمتك

فرمان جديد من الخطيب بشأن أزمة إصابة أشرف داري - أخبار كلمتك

فرمان جديد من الخطيب بشأن أزمة إصابة أشرف داري - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

ذكرى اعلان تحرير المستشفى العسكري - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ذكرى اعلان تحرير المستشفى العسكري - أخبار كلمتك

ذكرى اعلان تحرير المستشفى العسكري - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:58 صباحاً - كلمتك/خاص:

منذ تحريره من مليشيات الحوثي التدميرية في نوفمبر 2016م وعلى إيدي ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية . 
انطلقت إدارة المستشفى العسكري العام بتعز بقيادة العميد دكتور محمد نعمان الثوابي مدير عام المستشفى  ومعها الكادر الفني والإداري وجميع كوادر المستشفى المختلفة وبالعمل بروح الفريق الواحد وبجهود كبيرة نقل المستشفى من أقسام مدمرة وأجهزة منهوبة ومباني متهالكة إلى قلعة طبية شامخة في محافظة تعز. 
تتعدد فيها الإدارات والأقسام ويتواجد فيه أفضل الكوادر الطبية كما تم رفده بأجهزة طبية حديثة ومتطورة .

كل ذالك وفق خطة استراتيجية رسمتها إدارة المستشفى العسكري العام بتعز للنهوض بالمستشفى ليصبح من أفضل المستشفيات الحكومية في محافظة تعز 
يستقبل الآلاف من المرضى المدنيين والعسكريين سنويا. 
على مدى 8 سنوات من النهوض والبناء والجهود المتواصلة تم توسعة أقسام بالمستشفى وافتتاح أقسام أخرى .

كما شهد المستشفى العسكري العام بتعز خلال 8 سنوات إقبالا متزايدا من المرضى مدنيين وعسكريين من أبناء محافظة تعز والمحافظات المجاورة لها. 
ووفق إدارة الإحصاء في المستشفى 
فإن المستفيدين من الخدمات الطبية للمستشفى العسكري العام بتعز منذ 2017م .. إلى  ديسمبر 2023م
780971 شخصا 
موزعة على الأعوام التالية :
2017 م  : 33960 شحص
2018 م  : 59768 شخص
2019 م  : 76921 شحص 
2020 م  : 156803 شخص
2021 م  : 140887 شخص
2022 م  :  148403 شخص
2023 م  :  164229 شخص.

هذا ويشهد المستشفى العسكري بتعز تطورات متسارعة ضمن مشروع نهضة الذي أطلقتها إدارة المستشفى العسكري العام بتعز من أجل تقديم الخدمات الطبية بشكل أفضل .

#الذكرى8_لتحرير_المستشفى_العسكري_تعز

ادارة التوجيه المعنوي والإعلام في المستشفى العسكري العام بتعز

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مخاوف من نهب معاشات هؤلاء في عدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق