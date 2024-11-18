ذكرى اعلان تحرير المستشفى العسكري - أخبار كلمتك

منذ تحريره من مليشيات الحوثي التدميرية في نوفمبر 2016م وعلى إيدي ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية .

انطلقت إدارة المستشفى العسكري العام بتعز بقيادة العميد دكتور محمد نعمان الثوابي مدير عام المستشفى ومعها الكادر الفني والإداري وجميع كوادر المستشفى المختلفة وبالعمل بروح الفريق الواحد وبجهود كبيرة نقل المستشفى من أقسام مدمرة وأجهزة منهوبة ومباني متهالكة إلى قلعة طبية شامخة في محافظة تعز.

تتعدد فيها الإدارات والأقسام ويتواجد فيه أفضل الكوادر الطبية كما تم رفده بأجهزة طبية حديثة ومتطورة .

كل ذالك وفق خطة استراتيجية رسمتها إدارة المستشفى العسكري العام بتعز للنهوض بالمستشفى ليصبح من أفضل المستشفيات الحكومية في محافظة تعز

يستقبل الآلاف من المرضى المدنيين والعسكريين سنويا.

على مدى 8 سنوات من النهوض والبناء والجهود المتواصلة تم توسعة أقسام بالمستشفى وافتتاح أقسام أخرى .

كما شهد المستشفى العسكري العام بتعز خلال 8 سنوات إقبالا متزايدا من المرضى مدنيين وعسكريين من أبناء محافظة تعز والمحافظات المجاورة لها.

ووفق إدارة الإحصاء في المستشفى

فإن المستفيدين من الخدمات الطبية للمستشفى العسكري العام بتعز منذ 2017م .. إلى ديسمبر 2023م

780971 شخصا

موزعة على الأعوام التالية :

2017 م : 33960 شحص

2018 م : 59768 شخص

2019 م : 76921 شحص

2020 م : 156803 شخص

2021 م : 140887 شخص

2022 م : 148403 شخص

2023 م : 164229 شخص.

هذا ويشهد المستشفى العسكري بتعز تطورات متسارعة ضمن مشروع نهضة الذي أطلقتها إدارة المستشفى العسكري العام بتعز من أجل تقديم الخدمات الطبية بشكل أفضل .

#الذكرى8_لتحرير_المستشفى_العسكري_تعز

ادارة التوجيه المعنوي والإعلام في المستشفى العسكري العام بتعز