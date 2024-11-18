الكشف عن عصابة باسم فتاة تدار من صنعاء تبتز وتسرق المغتربين في عدن باسم الجنوب(فضيحة) - أخبار كلمتك

كشف اعلامي عسكري عن حساب يدار من عصابة باسم فتاة قام باستغلال المغتربين ونهب اموالهم وابتزاز فتيات بصورهم.

وقال راشد معروف:من داخل صنعاء فتح حساب وردي عام 2017 بإسم جنوبية، وقرح ابوها ثورة ثورة يا جنوب ورص أصحاب الانتقالي كلهم خيموا عنده، وبعدما، تكاثروا فيه، بدأ يمغج من شق وطرف، ولم يكتفي بذلك.

واضاف:بل انه ارتكب جرائم شنيعة، بحق فتيات، وابتز الكثير، منهن، واجبر البعض على العمل معه رسميا في تسجيل أصوات وفيديوهات للمغتربين.

واختتم:والان وقع في شر أعماله اليوم ان شاءالله نكشف لكم عن وداد عدن التي ضحكت على أصحاب الانتقالي وكرهتهم بالثورة والإنفصال ومن بعدها البعض كره حتى علم الجنوب، وقفل صفحته