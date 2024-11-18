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الكشف عن عصابة باسم فتاة تدار من صنعاء تبتز وتسرق المغتربين في عدن باسم الجنوب(فضيحة) - أخبار كلمتك

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الكشف عن عصابة باسم فتاة تدار من صنعاء تبتز وتسرق المغتربين في عدن باسم الجنوب(فضيحة) - أخبار كلمتك

الكشف عن عصابة باسم فتاة تدار من صنعاء تبتز وتسرق المغتربين في عدن باسم الجنوب(فضيحة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:58 صباحاً - كلمتك/خاص:

كشف اعلامي عسكري عن حساب يدار من عصابة باسم فتاة قام باستغلال المغتربين ونهب اموالهم وابتزاز فتيات بصورهم.
وقال راشد معروف:من داخل صنعاء فتح حساب وردي عام 2017 بإسم جنوبية، وقرح ابوها ثورة ثورة يا جنوب ورص أصحاب الانتقالي كلهم خيموا عنده، وبعدما، تكاثروا فيه، بدأ يمغج من شق وطرف، ولم يكتفي بذلك.
واضاف:بل انه ارتكب جرائم شنيعة، بحق فتيات، وابتز الكثير، منهن، واجبر البعض على العمل معه رسميا في تسجيل أصوات وفيديوهات للمغتربين.
واختتم:والان وقع في شر أعماله اليوم ان شاءالله نكشف لكم عن وداد عدن التي ضحكت على أصحاب الانتقالي وكرهتهم بالثورة والإنفصال ومن بعدها البعض كره حتى علم الجنوب، وقفل صفحته

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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