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حالة استنفار في صنعاء لمنع هذا الامر - أخبار كلمتك

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حالة استنفار في صنعاء لمنع هذا الامر - أخبار كلمتك

حالة استنفار في صنعاء لمنع هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 23 نوفمبر 2024 10:18 صباحاً - كلمتك/

كثفت المليشيا الحوثية من عمليات التفتيش بميدان السبعين في العاصمة صنعاء خوفا من تكرار حالات الانتحار أو الحرق نتيجة للظلم الذي تمارسه تجاه المواطنين.

وقال سكان محليون إن ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء يشهد عمليات تفتيش مكثفة نتيجة خوف الميليشيا الحوثية من قيام مواطنين آخرين أو مظلومين بحرق أنفسهم نتيجة التجاوزات الحوثية بحقهم.

وأضافوا أن التعزيزات الحوثية شملت التأكد من عبوات المياه والعصائر بعدم وجود مواد بترولية فيها وتم تطويق مداخل الميدان بفرق التفتيش خوفا من تكرار تجربة الرازحي الذي قام بحرق نفسه في ميدان السبعين بعد نهب ما تسمى هيئة الأوقاف الحوثية الأرض التابعة له وتأجيرها لآخرين.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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