تشكيل فرانكفورت المتوقع أمام بريمن في الدوري الألماني وموقف عمر مرموش - أخبار كلمتك

تشكيل فرانكفورت المتوقع أمام بريمن في الدوري الألماني وموقف عمر مرموش - أخبار كلمتك

مرموش في مهمة جديدة، موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن - أخبار كلمتك

مرموش في مهمة جديدة، موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن - أخبار كلمتك

طفل يقوم بشنق نفسه - أخبار كلمتك

طفل يقوم بشنق نفسه - أخبار كلمتك

إنهيار جديد صباح السبت للريال اليمني بعدن( اخر تحديث) - أخبار كلمتك

إنهيار جديد صباح السبت للريال اليمني بعدن( اخر تحديث) - أخبار كلمتك

رئيس الحوثيين يقوم بامر صادم في صنعاء(صورة) - أخبار كلمتك

رئيس الحوثيين يقوم بامر صادم في صنعاء(صورة) - أخبار كلمتك

حالة استنفار في صنعاء لمنع هذا الامر - أخبار كلمتك

حالة استنفار في صنعاء لمنع هذا الامر - أخبار كلمتك

قرار بمنع الدراجات النارية في هذه المحافظة - أخبار كلمتك

قرار بمنع الدراجات النارية في هذه المحافظة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سلاف فواخرجي تكشف سر ابتعادها عن الدراما المصرية لسنوات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سلاف فواخرجي تكشف سر ابتعادها عن الدراما المصرية لسنوات - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يصل مدينة العلمين لتفقد المشروعات التنموية بالساحل الشمالي الغربي - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يصل مدينة العلمين لتفقد المشروعات التنموية بالساحل الشمالي الغربي - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي: 27008 طلاب في القوائم النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي: 27008 طلاب في القوائم النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

قرار بمنع الدراجات النارية في هذه المحافظة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
قرار بمنع الدراجات النارية في هذه المحافظة - أخبار كلمتك

قرار بمنع الدراجات النارية في هذه المحافظة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 23 نوفمبر 2024 10:18 صباحاً - كلمتك/ خاص

أصدر قرار بمنع الدراجات النارية منعا باتآ في مأرب  

و لاقى القرار استياء واسع بين الأهالي بسبب افتقار الكثير منهم للعمل واتخاذهم الدراجات النارية كمصدر رزق لهم .

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

حالة استنفار في صنعاء لمنع هذا الامر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق