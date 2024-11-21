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تحذيرات من كارثة انسانية في اليمن (نداء استغاثة) - أخبار كلمتك

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تحذيرات من كارثة انسانية في اليمن (نداء استغاثة) - أخبار كلمتك

تحذيرات من كارثة انسانية في اليمن (نداء استغاثة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 08:32 مساءً - كلمتك/خاص

دعا برنامج الأغذية العالمي إلى زيادة دعم الجهات المانحة بشكل مكثف لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية في اليمن. وأكد البرنامج أن النقص الشديد في التمويل يجبره على ترك ملايين الأشخاص المحتاجين دون دعم، مما يعمق معاناتهم في ظل الظروف الحالية.

وأشارت المنظمة إلى أنها تسعى لتوسيع نطاق المساعدات في الأسابيع المقبلة لتشمل مناطق حكومة صنعاء، مؤكدة أهمية توفير التمويل اللازم لضمان وصول المساعدات الغذائية إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

وكان برنامج الأغذية العالمي قد أوضح في وقت سابق أن الموارد المالية المحدودة تؤثر بشكل كبير على قدرة البرنامج على تنفيذ مشاريعه في اليمن، داعياً المانحين الدوليين إلى تسريع وتكثيف دعمهم للحد من الأزمة الإنسانية التي يعاني منها ملايين اليمنيين.

 

 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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