تحذيرات من كارثة انسانية في اليمن (نداء استغاثة) - أخبار كلمتك

دعا برنامج الأغذية العالمي إلى زيادة دعم الجهات المانحة بشكل مكثف لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية في اليمن. وأكد البرنامج أن النقص الشديد في التمويل يجبره على ترك ملايين الأشخاص المحتاجين دون دعم، مما يعمق معاناتهم في ظل الظروف الحالية.

وأشارت المنظمة إلى أنها تسعى لتوسيع نطاق المساعدات في الأسابيع المقبلة لتشمل مناطق حكومة صنعاء، مؤكدة أهمية توفير التمويل اللازم لضمان وصول المساعدات الغذائية إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

وكان برنامج الأغذية العالمي قد أوضح في وقت سابق أن الموارد المالية المحدودة تؤثر بشكل كبير على قدرة البرنامج على تنفيذ مشاريعه في اليمن، داعياً المانحين الدوليين إلى تسريع وتكثيف دعمهم للحد من الأزمة الإنسانية التي يعاني منها ملايين اليمنيين.