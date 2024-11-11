بينهم المخرجة اليمنية د.رشا هاشم.. رئيسة نواكشوط تستقبل وتكرم المشاركين في الدورة الثانية - أخبار كلمتك

استقبلت السيدة فاطمة بنت عبد المالك رئيسة جهة نواكشوط في مكتبها بمقر الجهة الضيوف المشاركين في الدورة الثانية من ” مهرجان نواكشوط السينمائي الدولي ” والذين كان من ابرزهم المخرجة اليمنية المتألقة الدكتورة رشا هاشم.

و عبرت السيدة فاطمة عن امتنانها لقبول المشاركين دعوة المهرجان و مشاركتهم التي أسهمت في اعطاء مزيد من الاهتمام بالمهرجان باعتبارهم نجوما يعول على حضورهم في زيادة الزخم الآعلامي للمهرجان. وقالت رئيسة الجهة إن مهرجان نواكشوط هو تقليد ثقافي تبنته الجهة نظرا للدور الهام الذي تلعبه السينما في ترقية الشعوب وتوجيهها بالفن الناعم.

المشاركون من مخرجين ومنتجيين وفنانيين ثمنوا الدور الكبير للجهة في خلق جو لتطور السينما وللتعريف بنواكشوط وموريتانيا . وأشاد المشاركون بنجاح هذه النسخة والنسخة التي سبقتها بفضل المهنية والاحتراف التي تتمتع بها فرق المهرجان.

وطالب المشاركون من الجهة مواصلة دعم المهرجان والتفكير في آلية لتحويلها إلى أكبر حدث ثقافي ينظم في العاصمة .

وفي نهاية اللقاء قدمت رئيسة الجهة هدايا تذكارية لكل المشاركين في هذه الدورة تعبيرا عن تثمين الجهة لهذا الحضور الملفت لصناع السينما. و اختتمت جهة نواكشوط الاحتفاء بضيوف المهرجان من خلال الحفل الذي نظم على شرفهم وتضمنت فقراته وصلات غنائية ورقصات تقليدية خلقت جوا من المرح أشاد به المشاركون.