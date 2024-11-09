شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2024.. كراسة الشروط والأسعار وموعد التقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 11:29 صباحاً - تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة فتح باب التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2024، إذ تزايدت معدلات البحث عن كيفية التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي.

مساحة شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وتتراوح مساحة الوحدات السكنية المطروحة بـ شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2024 بين 75 إلى 90 مترًا مربعًا، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5 لمحدودي ومتوسطي الدخل، وسيتم طرح 78730 وحدة سكنية، مقسمة إلى 40607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، 1175 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء، و11920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري.

وأشارت وزارة الإسكان، إلى أنه بالنسبة للمحافظات، فيتضمن الإعلان الجديد 608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا، و23350 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا، وأن الطرح يتضمن 1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري.

موعد التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ويبدأ الحجز على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 للمواطنين من ذوي الهمم بدءمن يوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر 2024 وحتي يوم الإثنين 25 نوفمبر 2024، و يتم فتح باب الحجز لجميع المواطنين بدء من الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2024 وحتي يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.

المستندات المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

- شهادة دخل.

- إيصال مرافق حديث.

- قيد عائلي مميكن.

- قسيمة الزواج.

- برنت تأمينات (إن وجد).

- صور شهادات ميلاد الأبناء.

- صور بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

- صورة عقد إيجار الوحدة الحالية.

- إيصال سداد مبلغ جدية الحجز وكراسة الشروط.

- الإقرار واستمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط.