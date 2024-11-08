الرياضة - 07:30 - مديحة حمدي تكشف لأول مرة تفاصيل خطوبتها بالزعيم عادل إمام.. ولماذا فشل مشروع الزواج؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 07:30 مساءً - حازت الفنانة مديحة حمدي على اهتمام قطاع كبير من الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعد كشفها أسرارا جديدة تتعلق بعلاقتها مع الزعيم عادل إمام منذ السبعينيات مع عرض أول مسرحياته، فما القصة.

خطوبة مديحة حمدي وعادل إمام

وكشفت مديحة حمدي، خلال لقائها مع الإعلامية مروة صبري في برنامج «قعدة ستات»، أنها ارتبطت بالفنان عادل إمام عام 1976 بعد عرض مسرحية شاهد مشفش حاجة، مردفة: «الخطوبة كانت وقت أول بطولة له في مسرحية شاهد مشافش حاجة، وأريد أن أقول للجميع إنه في النهاية كلنا زملاء في الفن وأي علاقة تنتهي باحترام وود». لكنها لم تكشف عن سبب فسخ الخطوبة

عن علاقتها بأسرة عادل إمام، حتى بعد فسخ خطبتها، قالت مديحة حمدي: «أسعد جدا بنجاح أولاده رامي ومحمد إمام، وأحترم الفاضلة جدا زوجته السيدة هالة الشلقاني، سيدة محترمة، وعادل إمام نضخ أكثر واشتهر أكثر على يدها وأعطى للفن أكثر وأحب الناس أكثر، وبالفعل وراء كل عظيم امرأة».

وقالت مديحة حمدي عن صفات الفنان عادل إمام كان يتمتع بصفات إنسانية عالية، حيث كان دائمًا يولي اهتمامًا كبيرًا بأسرته، وكان حريصًا على صلة الأرحام، وهو ما كانت تعتقد أنه أحد أسباب نجاحه وبلوغه مكانة مرموقة في حياته الفنية.

وأضافت مديحة حمدي، أن عادل كان دائمًا ما يبذل جهدًا كبيرًا للحفاظ على علاقاته العائلية، مؤكدة أن هذه القيم كانت جزءًا من شخصيته التي جعلته محبوبًا من الجميع.

وأشارت مديحة حمدي، إلى أن عادل إمام كان في تلك الفترة يشعر ببعض القلق والتوتر لأنه كان في بداية مشواره الفني، وكان يحمل في داخله طاقات كبيرة من الطموح.

حقيقة اعتزال مديحة حمدي

نفت مديحة حمدي الأخبار المتداولة بشأن اعتزالها الفن، وأشارت إلى أن الأعمال الدرامية أو السينمائية أصبحت الآن لجيل الشباب، وأنها لم تتلق أي سيناريو للمشاركة فيه منذ فترة طويلة، لهذا السبب فهي بعيدة عن الأعمال الدرامية خلال الفترة الماضية.

وأعربت بعد إصابتها بفيروس كورونا.. تطورات الحالة الصحية للفنانة مديحة حمدي( فيديو ) عن أمنيتها في تقديم عمل فني خلال الفترة القادمة، وأشارت في تصريحاتها أنها تتمنى تقديم هذا العمل في موسم رمضان القادم.

أبرز المعلومات عن الفنانة مديحة حمدي

- مديحة حمدي ممثة مصرية، ولدت في 23 يوليو عام 1941، تبلغ من العمر 83 عاما.

- بدأت مسيرتها في عالم الفن، عقب تخرجها من المعهد العالي للفنون المسرحية.

- قدمت العديد من الأعمال التي لمع اسمها بها، أبرزها:: «الدوغري 90 و«عيلة الدوغري». من أهم أفلامها: «عائلات محترمة» و«روعة الحب» و«معسكر البنات».

- متزوجة من ضابط شرطة ولها منه ولدان، ارتدت الحجاب في التسعينيات، لكنها لم تبتعد عن التمثيل.