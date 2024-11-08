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أهلي جدة يفوز على الرائد بثنائية نظيفة في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

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أهلي جدة يفوز على الرائد بثنائية نظيفة في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

أهلي جدة يفوز على الرائد بثنائية نظيفة في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 07:41 مساءً - فاز فريق أهلي جدة على حساب ضيفه الرائد بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

تقدم أهلي جدة بالهدف الأول بقدم اللاعب جابرييل فيجا في الدقيقة 55، ثم عزز تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 90 عن طريق على حسن الأسمري

تشكيل أهلي جدة أمام الرائد

وواصل مدرب الأهلي إبعاد المهاجم الإنجليزي، إيفان توني، عن التشكيل الأساسي، بعدما كان بديلا أيضا في مباراة الشرطة العراقي، بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: إدوارد ميندي.
خط الدفاع: علي مجرشي – ريان حامد – روجر إيبانيز – سعد بالعبيد.
خط الوسط: زياد الجهني – فرانك كيسي – جابري فيجا.
خط الهجوم: روبرتو فيرمينو – رياض محرز – فراس البريكان.

الرائد السعودي، كلمتك

تشكيل الرائد في مواجهة أهلي جدة

في المقابل، سيدخل مدرب الرائد، البرازيلي أودير هيلمان، المباراة بكل من:

حراسة المرمى: مشاري سنيور

خط الدفاع: محمد الدوسري – عبدالله هزازي – مبارك الراجح – أيوب قاسمي.

خط الوسط: عبدالله اليوسف – زكريا هوساوي – ماتياس نورمان.

خط الهجوم: مهدي عبيد – صالح العمري – أمير سعيود.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري السعودي

الفوز رفع رصيد أهلي جدة إلى 14 نقطة، تقدم بها غلى المركز السابع، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر أربع مباريات

في المقابل، تجمد رصيد الرصيد عند 11 نقطة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 5 مباريات 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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