مدرب إنيمبا: جاهزون لمباراة الغد أمام المصري بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - أكد النيجيري ايما اولاريواجي،المدير الفني لفريق انيمبا النيجيري جاهزية فريقه لمباراة المصري بالجولة الأولى من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها في السادسة مساء غدٍ الأربعاء على إستاد السويس الجديد.



وأضاف أولاريواجي أنه يدرك قوة فريق المصري والذي ينافس على حصد المراكز المتقدمة ببطولة الدوري المصري أحد أقوى الدوريات الأفريقية، مؤكدًا صعوبة المجموعة في ظل تواجد فريقي المصري والزمالك من مصر وكذلك فريق بلاك بولز الموزمبيقي، مشيرًا أن فريق إنيمبا يحتل حاليا المركز الرابع في الدوري وما زال له مباراة مؤجلة.



فيما أكد ايزي ايكوتزيام نجم فريق انيمبا أن جميع اللاعبين جاهزين تماما لخوض مباراة الغد أمام المصري رغم ما يضمه من عدد كبير من اللاعبين الكفاءة.



ودخل الفريق البورسعيدي معسكرا مغلقا بالسويس مساء أمس الاثنين بعد انتهاء معسكره بالقاهرة

ويخوض المصري مرانه الأخير في الرابعة عصرا

موعد مباراة المصري وانيمبا النيجيري

ويلتقي المصري وانيمبا النيجيري في الساعة السادسة مساء غدا الأربعاء على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة ) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية

المصري بالأبيض وانيمبا بالأزرق في مباراة الفريقين

أقيم اليوم بمقر قاعة كبار الزوار باستاد السويس الجديد الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة الجولة الأولى من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق انيمبا النيجيري، والمقرر إقامتها في السادسة مساء غدٍ الأربعاء على ستاد السويس الجديد أيضًا.

وخلال الاجتماع الذي ترأسه منسق عام المباراة المالاوي تيانجاني باندا بحضور الأوغنديين يوسف أويو مراقب المباراة وهمفري ماندو المنسق الأمني للمباراة ومراقب الحكام البنيني توماس بوكو والمنسق الإعلامي للمباراة محمد السيسي وكذلك حكم الساحة المالي بوبو تراوري ومحسن عنان رئيس منطقة السويس لكرة القدم وممثل الاتحاد المصري لكرة القدم، تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة.

حيث سيرتدي المصري الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الأصفر، فيما سيرتدي فريق انيمبا الطاقم الأزرق بالكامل وسيرتدي حارسه الطاقم الأسود بالكامل.

مثل المصري في المؤتمر اللواء ايهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي واللواء حمدي عثمان مدير امن النادي ومحمود جابر، المدير الإداري للفريق ومحمود الشحات، طبيب الفريق وإبراهيم غانم، مسؤول المهمات.

المالي بوبو تراوري حكمًا لمباراة المصري وانيمبا بالكونفيدرالية

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري وضيفه فريق انيمبا النيجيري.

ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة مالي حكم الساحة "بوبو تراوري"، ومعه مساعد الحكم الأول " موديبو ساماكي "، ومساعد الحكم الثاني "أمادو بيلي جيسي"، فيما يقوم " سوري ابراهيما كيتا بمهام الحكم الرابع.

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