وزير قطاع الأعمال يتفقد جناح الشركات التابعة بالمعرض الدولي الثالث للصناعة - أخبار كلمتك

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وزير قطاع الأعمال يتفقد جناح الشركات التابعة بالمعرض الدولي الثالث للصناعة - أخبار كلمتك

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وزير قطاع الأعمال يتفقد جناح الشركات التابعة بالمعرض الدولي الثالث للصناعة - أخبار كلمتك

وزير قطاع الأعمال يتفقد جناح الشركات التابعة بالمعرض الدولي الثالث للصناعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:53 مساءً - تفقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، جناح الشركات التابعة للوزارة في المعرض المُصاحب للملتقى والمعرض الدولي للصناعة في نسخته الثالثة، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، وشهد افتتاحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويقام خلال الفترة 25-28 نوفمبر 2024 بمشاركة محلية ودولية واسعة.


 الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية


ويشارك في المعرض عدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية: مصر للألومنيوم، النصر لصناعة السيارات، النصر للزجاج والبلور، مصانع النحاس المصرية، وكذلك شركات النصر للأسمدة، الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، مصر لصناعة الكيماويات، اليايات ومهمات وسائل النقل التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.


 الأتوبيس "نصر سكاي" الجديد من إنتاج شركة النصر للسيارات


 وتعد مشاركة الأتوبيس "نصر سكاي" الجديد من إنتاج شركة النصر للسيارات في المعرض هي الأولى من نوعها، بعد إعادة تشغيل الشركة وبدء الإنتاج مؤخرا بمصنع الأتوبيسات، بالإضافة إلى منتجات شركة مصر للألومنيوم من ألواح وقوالب ورقائق وأقراص وأسلاك ألومنيوم، ومعروضات شركة النحاس المصرية من منتجات الألومنيوم والنحاس والصلب، وكذلك المنتجات الخاصة بأدوات المائدة والزجاج المسطح المنقوش من إنتاج شركة النصر للزجاج والبلور. كما تضمنت مشاركة شركات كيما والنصر للأسمدة ومصر لصناعة الكيماويات عرضا لأبرز منتجاتها في مجال الأسمدة والصناعات الكيماوية إلى جانب عينات من اليايات الورقية والحلزونية من إنتاج شركة اليايات.


 تحقيق رؤية الدولة المصرية في دعم وتحفيز قطاع الصناعة

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وأكد المهندس محمد شيمي، أن المعرض يعد خطوة هامة نحو تحقيق رؤية الدولة المصرية في دعم وتحفيز قطاع الصناعة المحلية. وأضاف أن شركات الوزارة تعرض خلال مشاركتها المنتجات التي تعكس الجهود المبذولة لتحسين جودة الإنتاج وتطوير آليات العمل وفتح أسواق جديدة، بما يتوافق مع متطلبات السوق العالمية.
 
وأشار الوزير إلى أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص الوزارة على تحفيز النمو الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية لمنتجات شركاتها التابعة في الأسواق العالمية، مؤكدا دعم الشركات في تطوير قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في الصناعة العالمية، مضيفا أن المعرض يعزز فرص التعاون بين الشركات المشاركة ويوفر فرصًا عديدة لعقد شراكات مع تلك الشركات سواء المحلية أو الأجنبية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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