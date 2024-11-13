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مشاهير العرب - حسين فهمي: السينما جزء من تاريخ الوطن ونرمم 1400 فيلما قديما - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - حسين فهمي: السينما جزء من تاريخ الوطن ونرمم 1400 فيلما قديما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي: السينما جزء من تاريخ الوطن ونرمم 1400 فيلما قديما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:04 مساءً - قال الفنان حسين فهمي في كلمته خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ45، إن السينما المصرية تمتلك تاريخًا عريقًا يمتد لأكثر من 120 عامًا، مشيرًا إلى أن الحفاظ على هذا الإرث الفني هو مسؤولية كبيرة، لافتًا إلى أن المبادرة انطلقت في الدورة الـ44 من المهرجان لترميم الأفلام المصرية.

وأوضح فهمي أن السينما المصرية تُعد جزءًا أساسيًا من تاريخ الوطن، ومن هنا تأتي أهمية مشاريع الترميم التي تُنفذ حاليًا عبر مركز الترميم بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تم حتى الآن ترميم 10 أفلام من الأفلام المهمة في تاريخ السينما المصرية وترجمتها في معامل أنيس عبيد.

عرض الأفلام المرممة

وأشار فهمي إلى أن هذه الأفلام المرممة تعرض على مدار 10 أيام في قاعة الهناجر، كما كشف عن خطة طموحة لترميم حوالي 1400 فيلم، معتبرًا إياها "كنوزًا حقيقية للسينما المصرية"، وأعلن أيضًا أن 12 فيلمًا آخر قيد الترميم حاليًا في مركز الترميم، وذلك ضمن جهود موسعة لحفظ التراث السينمائي للأجيال القادمة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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