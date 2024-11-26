تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. أماكن بيع كراسات الشروط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:45 مساءً - أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب شراء كراسات الشروط لحجز الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5، والمتوفرة في مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، مع دفع جدية الحجز.

وترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية، تفاصيل شراء كراسة الشروط ودفع مقدمة جدية الحجز، وخطوات الحجز على الوحدات أون لاين، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــــــا.

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأشارت وزارة الإسكان إلى أن الحجز بدء لكافة المواطنين ومن بينهم ذوي الهمم اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وحتى الثلاثاء 24 ديسمبر المقبل، حيث شهد بيع نحو 43906 كراسات شروط وقيام 8307 عملاء بسداد مقدم جدية الحجز، وهو ما يوضح الإقبال الكبير من المواطنين لامتلاك وحدة سكن ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 5.

مي عبد الحميد: يجب عدم التزاحم لشراء كراسات الشروط حيث لا يوجد أفضلية لأسبقية الشراء

وحثت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المواطنين بعدم التزاحم أمام مكاتب البريد منذ اليوم الأول لشراء كراسة الشروط لافتة أنه لا يوجد أفضلية لأسبقية شراء الكراسة لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2024.

وأوضحت أن الصندوق يطبق نظام أولويات محددة مسبقًا، وذلك في حالة زيادة عدد المتقدمين الحاجزين من العملاء منخفضي الدخل عن عدد الوحدات المتاحة، أو زيادة عدد العملاء من متوسطي الدخل من ذوي الهمم فقط عن «نسبة 5% من عدد الوحدات المتاحة بالمراكز - المدن المعلن عنها، ويأتي المتزوج ويعول في مقدمة الأولويات، ثم الأرملة - الأرمل ويعول، ثم المطلقة - المطلق ويعول، ثم المتزوج ولا يعول، ثم الأعزب ويشمل «المطلق ولا يعول، الأرمل ولا يعول، الأرملة ولا تعول، المطلقة ولا تعول»، وتكون الأولوية للأسرة الأقل عددا في حالة المتزوج - الأرمل - المطلق الذي يعول، وذلك في حالة تساوي العدد وتكون الأولوية للأكبر سنًا.

خطوات التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي 2024

وأوضحت مي عبد الحميد، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نشر فيديو عبر القنوات الرسمية له بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي لشرح خطوات التقديم للحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين5، وذلك للتسهيل على المواطنين ومنعًا لاستغلالهم من قبل بعض الأفراد الذين يسعون لتحقيق مكاسب مادية من وراء ذلك، ويمكن الإطلاع على الفيديو من خلال الضغط .

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى إن الوزارة أجرت اتفاقا مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على عدم حاجة المواطنين إلى إرفاق شهادة من التأمينات الاجتماعية «برنت تأميني» أو طبعة معتمدة لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم، على أن تقوم الهيئة بموافاة الصندوق بالبيانات المطلوبة مركزيًا، وذلك للتيسير على المواطنين وحرصًا منه على تسهيل إجراءات التقدم.

تفاصيل طرح وحدات الإسكان الاجتماعي 2024

ولفتت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين5 يتضمن طرح 78730 وحدة سكنية، مقسمة إلى 40607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء، و11920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، و1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، وذلك على مستوى المدن الجديدة، أما على مستوى المحافظات، فيتضمن الإعلان الجديد 608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا، و23350 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا.

20 ألف للمحافظات و30 ألف للمدن.. مقدم جدية الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأوضحت أن مقدم جدية الحجز 20 ألف جنيه وذلك بالنسبة للوحدات السكنية المطروحة بالمحافظات، و30 ألف جنيه للوحدات السكنية المطروحة بالمدن الجديدة، ويجب على المواطنين الراغبين في التقدم لحجز وحدات سكنية ضمن الطرح الجديد شراء كراسة الشروط بمبلغ 300 جنيه، وسداد المصروفات الإدارية بمبلغ 355 جنيهًا بالإضافة لمقدم جدية الحجز، وذلك من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

أسعار الوحدات السكنية في شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ولفتت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن الأسعار الخاصة بالطرح الجديد جاءت متنوعة كي تتناسب مع مختلف الفئات والشرائح المستهدفة، حيث تراوح سعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بالمحافظات ما بين 184 ألف جنيه و 400 ألف جنيه، وسعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة يتراوح ما بين 415 ألف جنيه و 530 ألف جنيه، ووحدات سكنية تسليم خلال 36 شهرًا للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة يتراوح السعر فيها ما بين 542 ألف جنيه و 700 ألف جنيه.

أماكن بيع كراسات الشروط لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2024

وأوضحت أن على المواطنين الراغبين في حجز الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5 يمكنهم الاطلاع على العناوين التفصيلية لمكاتب البريد المميكن من خلال الضغط هنــــــــــا، لافتة إلى أن التقديم يكون من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال تسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط.