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تعليمات هامة من آداب عين شمس للطلاب المقبولين بالكلية - أخبار كلمتك

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تعليمات هامة من آداب عين شمس للطلاب المقبولين بالكلية - أخبار كلمتك

تعليمات هامة من آداب عين شمس للطلاب المقبولين بالكلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:02 مساءً - أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس، في بيان لها أنه على جميع الطلاب المقبولين بكلية الآداب تحويلات ومفصولين ونقل قيد والمؤهلات العليا والحالات الخاصة سرعة تقديم الأوراق حتى يتثنى إدراج الأسماء بأرقام الجلوس.

وطالبت الكلية الطلاب بسرعة تقديم الأوراق المطلوبة لإدارة الكلية.

 امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

 وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي المعتمدة من التعليم العالي يوم السبت 4 يناير 2025، وتنتهي الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 25 يناير 2025، وتنتهي الخميس 6 فبراير 2025.

 ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 8 فبراير 2025، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهي الخميس 29 مايو 2025، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وقال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن منظومة التعليم العالي تتميز بالتنوع الكبير في مؤسساتها التعليمية، حيث تضم (27 جامعة حكومية، و35 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية و10 جامعات تكنولوجية، و9 أفرع للجامعات الدولية، و181 معهدًا)، بالإضافة إلى 10 جامعات باتفاقيات دولية، إطارية، وقوانين خاصة وأكاديمية.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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