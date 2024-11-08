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وكيل الأمم المتحدة: المنتدى الحضرى بالقاهرة حقق أرقام مشاركة وحضور قياسية - أخبار كلمتك

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وكيل الأمم المتحدة: المنتدى الحضرى بالقاهرة حقق أرقام مشاركة وحضور قياسية - أخبار كلمتك

وكيل الأمم المتحدة: المنتدى الحضرى بالقاهرة حقق أرقام مشاركة وحضور قياسية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 03:09 مساءً - وجهت أنا كلوديا روسباخ - وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لـمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، الشكر لمصر على نجاح المنتدى الحضرى العالمي في دورته الـ 12، مؤكدة أن المنتدى الحالي حطم رقم قياسي من حيث الحضور والمشاركة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لليوم الختامي للمنتدى الحضري العالمي، الذى تستضيفه القاهرة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.

وأكدت أنا كلوديا روسباخ - وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لـمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، تقدير التعاون بين الحكومات والمجتمع المحلى لمواجهة أزمات الإسكان كونه حق من حقوق الإنسان أن يحصل على مسكن مناسب أيضا مواجهة تغير المناخ.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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