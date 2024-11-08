رئيس مجلس الشيوخ يعزي صربيا في ضحايا انهيار إحدى محطات القطارات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 03:25 مساءً - أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، عن خالص تعازيه والوفد المرافق للدولة الصربية حكومة وشعبا، في ضحايا انهيار إحدى محطات القطارات، والذي أسفر عن عشرات الضحايا، متمنيا الشفاء للمصابين.

جاء ذلك خلال لقائه بوزير الخارجية الصربي مارك ديجوريتش.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ تقدير المجلس وأعضائه لمواقف جمهورية صربيا الداعمة للقضايا المصرية في المحافل الدولية، وكان منها دعم المرشح المصري خالد العناني لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، لافتا إلى أن ذلك يعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وصربيا.

من جانبه رحب وزير الخارجية الصربي لوفد مجلس الشيوخ المصري برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، مؤكدا حرص وزارة الخارجية الصربية على تطوير العلاقات بين البلدين والتنسيق المستمر بينهما في مواجهة المواقف والتحديات الدولية بما يخدم مصالح الشعبين..

حضر اللقاء المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، إلى جانب النواب حسين خضير، ناجح جلال، وسها سعيد وسفير مصر بصربيا باسل صلاح.