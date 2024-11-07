مسلحون يتقطعون لمسن وبناته في باب اليمن بصنعاء عقب وصولهم من عدن - أخبار كلمتك

مسلحون يتقطعون لمسن وبناته في باب اليمن بصنعاء عقب وصولهم من عدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - حادث طريق المطرية.. حصيلة الضحايا تصل 35 (صور وأسماء) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - حادث طريق المطرية.. حصيلة الضحايا تصل 35 (صور وأسماء) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - ترامب يرشح النائب الجمهورى «مات جيتز» لشغل منصب وزير العدل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - ترامب يرشح النائب الجمهورى «مات جيتز» لشغل منصب وزير العدل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ألبوم صور.. شاهد أبرز إطلالات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ألبوم صور.. شاهد أبرز إطلالات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القمر المتجمد، ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء ليلة الجمعة - أخبار كلمتك

القمر المتجمد، ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء ليلة الجمعة - أخبار كلمتك

آصف رحمن، قصة جاسوس اخترق حصون المخابرات الأمريكية - أخبار كلمتك

آصف رحمن، قصة جاسوس اخترق حصون المخابرات الأمريكية - أخبار كلمتك

أمريكا تعلن توجيه ضربة مؤلمة للحوثيين - أخبار كلمتك

أمريكا تعلن توجيه ضربة مؤلمة للحوثيين - أخبار كلمتك

محمد سعد يظهر بـ"لوك" مختلف في فيلم "الدشاش" - أخبار كلمتك

محمد سعد يظهر بـ"لوك" مختلف في فيلم "الدشاش" - أخبار كلمتك

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الإنتاج الحربي يشارك العاملين فعالية اجتماعية بعنوان «يوم العائلة» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الإنتاج الحربي يشارك العاملين فعالية اجتماعية بعنوان «يوم العائلة» - أخبار كلمتك

الإنتاج الحربي يشارك العاملين فعالية اجتماعية بعنوان «يوم العائلة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 03:24 مساءً - شارك المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي في فعالية اجتماعية، عُقدت بحضور عدد من العاملين بالإنتاج الحربي وأسرهم تحت عنوان «يوم العائلة».

وجاء ذلك بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بمدينة السلام، على هامش الإحتفالية التي عقدت صباح اليوم بمناسبة ذكرى عيد الإنتاج الحربي السبعين.

وقال محمد صلاح، إنه حرص على التوجيه بتنظيم يوم عائلي يشارك في فاعلياته ممثلون عن الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وأسرهم في جوٍ من الود والألفة، مضيفًا أن ذلك يأتي في إطار ما يتم تنظيمه من فعاليات لرفع الروح المعنوية للعاملين، وتعزيز أواصر الترابط وروح العمل الجماعي داخل الوزارة والهيئة والشركات والوحدات التابعة، وأن أبناء الإنتاج الحربي من القيادات والعاملين بمثابة أسرة واحدة مترابطة.

وتم خلال الاحتفالية، عرض فيلم بعنوان نحن معك والذي تناول مُجريات الإعداد للاحتفال بيوم العائلة وعملية اختيار السادة العاملين المرشحين للفوز بجوائز عينية خلال مراسم الاحتفالية، وهي المراسم التي تمت بكل عدالة وشفافية.

وكرم وزير الإنتاج الحربي، 65 من العاملين بالجهات التابعة، حيث تم اختيار من (2-3) من العاملين بكل جهة تابعة والذين تعكس تقارير الكفاية والأداء الخاصة بهم تميزهم في العمل وحُسن سلوكهم وانضباطهم، وتم توزيع عدد من الأجهزة المنزلية «ثلاجات، بوتاجازات، سخانات، شاشات» على العاملين المكرمين من إنتاج عدد من شركات الإنتاج الحربي الرائدة في مجال إنتاج الأجهزة المعمرة التي تخدم قطاع الأسرة.

وهنأ الوزير العاملين المكرمين، مشيراً إلى أنه يتوقع منهم بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب خلال الفترة المقبلة، متمنياً لهم ولأسرهم ولكل العاملين بالإنتاج الحربي دوام التوفيق والسداد، مشدداً على تقديره لخبرات العاملين القدامى بالجهات التابعة وإيمانه بقدرة شباب العاملين على الإبداع.

يشار إلى أن العاملين المشاركين بالاحتفالية، أكدوا أن تكريمهم في وجود أسرهم جعلهم يشعرون بالفخر وأن مجهوداتهم على مدار السنوات الماضية لإعلاء شأن الإنتاج الحربي محل تقدير، مشيرين إلى أن مثل هذه اللافتات الطيبة من شأنها تحفيزهم على بذل أقصى جهدهم لخدمة قطاع الإنتاج الحربي الذي يمثل قاطرة الصناعة بالوطن.

اقرأ أيضاً
وزير الإنتاج الحربي: شركاتنا نجحت في تحقيق مكاسب وأرباح كبيرة وغير مسبوقة

وزير الإنتاج الحربي يفتتح شركة «الصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة»

وزيرا الإنتاج الحربي والبيئة يفتتحان مصنع تدوير ألياف الموز لإنتاج عبوات كرتونية صديقة للبيئة

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق