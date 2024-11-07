الإنتاج الحربي يشارك العاملين فعالية اجتماعية بعنوان «يوم العائلة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 03:24 مساءً - شارك المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي في فعالية اجتماعية، عُقدت بحضور عدد من العاملين بالإنتاج الحربي وأسرهم تحت عنوان «يوم العائلة».

وجاء ذلك بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بمدينة السلام، على هامش الإحتفالية التي عقدت صباح اليوم بمناسبة ذكرى عيد الإنتاج الحربي السبعين.

وقال محمد صلاح، إنه حرص على التوجيه بتنظيم يوم عائلي يشارك في فاعلياته ممثلون عن الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وأسرهم في جوٍ من الود والألفة، مضيفًا أن ذلك يأتي في إطار ما يتم تنظيمه من فعاليات لرفع الروح المعنوية للعاملين، وتعزيز أواصر الترابط وروح العمل الجماعي داخل الوزارة والهيئة والشركات والوحدات التابعة، وأن أبناء الإنتاج الحربي من القيادات والعاملين بمثابة أسرة واحدة مترابطة.

وتم خلال الاحتفالية، عرض فيلم بعنوان نحن معك والذي تناول مُجريات الإعداد للاحتفال بيوم العائلة وعملية اختيار السادة العاملين المرشحين للفوز بجوائز عينية خلال مراسم الاحتفالية، وهي المراسم التي تمت بكل عدالة وشفافية.

وكرم وزير الإنتاج الحربي، 65 من العاملين بالجهات التابعة، حيث تم اختيار من (2-3) من العاملين بكل جهة تابعة والذين تعكس تقارير الكفاية والأداء الخاصة بهم تميزهم في العمل وحُسن سلوكهم وانضباطهم، وتم توزيع عدد من الأجهزة المنزلية «ثلاجات، بوتاجازات، سخانات، شاشات» على العاملين المكرمين من إنتاج عدد من شركات الإنتاج الحربي الرائدة في مجال إنتاج الأجهزة المعمرة التي تخدم قطاع الأسرة.

وهنأ الوزير العاملين المكرمين، مشيراً إلى أنه يتوقع منهم بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب خلال الفترة المقبلة، متمنياً لهم ولأسرهم ولكل العاملين بالإنتاج الحربي دوام التوفيق والسداد، مشدداً على تقديره لخبرات العاملين القدامى بالجهات التابعة وإيمانه بقدرة شباب العاملين على الإبداع.

يشار إلى أن العاملين المشاركين بالاحتفالية، أكدوا أن تكريمهم في وجود أسرهم جعلهم يشعرون بالفخر وأن مجهوداتهم على مدار السنوات الماضية لإعلاء شأن الإنتاج الحربي محل تقدير، مشيرين إلى أن مثل هذه اللافتات الطيبة من شأنها تحفيزهم على بذل أقصى جهدهم لخدمة قطاع الإنتاج الحربي الذي يمثل قاطرة الصناعة بالوطن.