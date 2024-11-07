مشاركةً في «بناء الإنسان».. الأوقاف تعقد 35 ندوة بمراكز الثقافة الإسلامية بالمحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 03:24 مساءً - تعقد وزارة الأوقاف 35 ندوة بمراكز الثقافة الإسلامية الأسبوع المقبل، وذلك في إطار دور الوزارة في التعريف بالقضايا الدينة والمجتمعية، وغرس القيم النبيلة، وتوعية الشباب بقضايا وطنه وأمته، واستمرارًا لجهودها في تكثيف الأنشطة العلمية والتثقيفية والدعوية، وتنفيذًا للمحور الثالث «بناء الإنسان» من الخطة الاستراتيجية الجديدة للوزارة التي أطلقها الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والتي تتفق مع رؤية الدولة المصرية، وتفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي (حفظه الله)، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وتهدف وزارة الأوقاف من محور «بناء الإنسان» بناء شخصية الإنسان، ليكون قويًا، شغوفًا بالعلم والعمران، واسع الأفق، وطنيًا، منتميًا لوطنه، مقدمًا الخير للإنسانية، فيسعد بما يقدمه من الخير والنفع للناس.

ندوات وزارة الأوقاف يوم السبت 9 نوفمبر 2024

1- المركز الثقافي بالقاهرة (النور بالعباسية) ويحاضر فيه الدكتور أحمد ربيع أحمد يوسف - عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق - عميد مركز الثقافة الإسلامية بمسجد النور، و الدكتور عبد الشافي أحمد علي محمد - أستاذ التفسير بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة، عنوان المحاضرة (التنشئة الإيمانية للشباب "وشاب نشأ في عبادة الله")

2- المركز الثقافي بالقاهرة (مدينتي) ويحاضر فيه الدكتور عطية طه عطية الزلمة - أستاذ التفسير المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالزقازيق - عميد مركز الثقافة الإسلامية بمدينتي، والدكتور محمود عبد الرحيم الصاوي أستاذ الدعوة بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، عنوان المحاضرة (التنشئة الإيمانية للشباب "وشاب نشأ في عبادة الله")

3- المركز الثقافي بالجيزة (بين السرايات) ويحاضر فيه الدكتور صابر أحمد طه - أستاذ الأديان والعميد السابق لكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة- عميد مركز الثقافة الإسلامية ببين السرايات، والدكتور خالد عبد العال أحمد عبد العال - أستاذ العقيدة والفلسفة وعميد كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية، عنوان المحاضرة (التنشئة الإيمانية للشباب "وشاب نشأ في عبادة الله")

4- المركز الثقافي بالجيزة (الاستقامة) ويحاضر فيه الدكتور عبد الباسط محمد خلف - أستاذ الفقه المساعد بكلية الدارسات الإسلامية والعربية بالقاهرة - عميد مركز الثقافة الإسلامية بالاستقامة، والشيخ / خالد راضي خالد - إمام وخطيب ومدرس، عنوان المحاضرة (التنشئة الإيمانية للشباب "وشاب نشأ في عبادة الله")

5- المركز الثقافي بالإسكندرية (محرم بك) ويحاضر فيه الدكتور أسامة السيد سعد - أستاذ الدعوة بكلية أصول الدين والدعوة بالقاهرة، والدكتور أمين شاكر عبد الخالق - أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، عنوان المحاضرة (التنشئة الإيمانية للشباب "وشاب نشأ في عبادة الله")

6- المركز الثقافي بالإسكندرية (العجمي) ويحاضر فيه الدكتور محمد محمد عبد الله حسن سلام - أستاذ ورئيس قسم الأدب والنقد بكلية الدارسات الإسلامية والعربية بدمنهور - عميد مركز الثقافة الإسلامية بالعجمي، والدكتور محمد حسن قنديل - أستاذ الحديث وعلومه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالإسكندرية، عنوان المحاضرة (التنشئة الإيمانية للشباب "وشاب نشأ في عبادة الله")

7- المركز الثقافي بالقليوبية ويحاضر فيه الدكتور محمد حسانين أحمد البطح - أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بالقاهرة - عميد مركز الثقافة الإسلامية بالقليوبية، والدكتور أحمد عبد الله القرشي مدرس التفسير بكلية أصول الدين والدعوة بطنطا، عنوان المحاضرة (التنشئة الإيمانية للشباب "وشاب نشأ في عبادة الله")

8- المركز الثقافي بكفر الشيخ ويحاضر فيه الدكتور عبد المنعم صبحي أبو شعيشع - أستاذ التفسير المتفرغ بكلية أصول الدين بطنطا - عميد مركز الثقافة الإسلامية بكفر الشيخ، والدكتور عادل محمد إبراهيم حسن - أستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، عنوان المحاضرة (التنشئة الإيمانية للشباب "وشاب نشأ في عبادة الله")

9- المركز الثقافي بالمنوفية ويحاضر فيه الدكتور محمد محمد أحمد الشنواني - أستاذ ورئيس قسم التفسير بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور - عميد مركز الثقافة الإسلامية بالمنوفية، والدكتور ياسر عطية الصعيدي - أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة المنوفية، عنوان المحاضرة (التنشئة الإيمانية للشباب "وشاب نشأ في عبادة الله")

10- المركز الثقافي بالشرقية (الفتح بالزقازيق) ويحاضر فيه الدكتور محمد شحاتة إبراهيم - أستاذ العقيدة المساعد بكلية أصول الدين بالزقازيق - عميد مركز الثقافة الإسلامية بالزقازيق، والدكتور أحمد محمد علي بيومي - أستاذ الحديث وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقرين، عنوان المحاضرة (التنشئة الإيمانية للشباب "وشاب نشأ في عبادة الله")

11- المركز الثقافي بالشرقية (العاشر من رمضان) ويحاضر فيه الدكتور حسن عبد الحميد حسن وتد - أستاذ ورئيس قسم التفسير بكلية الدراسات العليا - عميد مركز الثقافة الإسلامية بالعاشر من رمضان، والدكتور محمد حمودة محمد سليم- أستاذ الحديث وعلومه والعربية بالقرين وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمياط، عنوان المحاضرة (التنشئة الإيمانية للشباب "وشاب نشأ في عبادة الله")

12- المركز الثقافي بالشرقية (فاقوس) ويحاضر فيه الدكتور شعبان محمد علي كفافي- أستاذ البلاغة والنقد وعميد كلية اللغة العربية بالزقازيق سابقًا - عميد مركز الثقافة الإسلامية بفاقوس، والدكتور ثروت حسن عبد الرحمن مهنا- أستاذ العقيدة والفلسفة ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالزقازيق، عنوان المحاضرة (التنشئة الإيمانية للشباب "وشاب نشأ في عبادة الله")

13- المركز الثقافي بالغربية ويحاضر فيه الدكتور سيف رجب قزامل - أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا والعميد السابق للكلية- عميد مركز الثقافة الإسلامية بالغربية، و الدكتور أحمد إسماعيل أبو شنب - أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية والعميد السابق لكلية أصول الدين بطنطا، عنوان المحاضرة (التنشئة الإيمانية للشباب "وشاب نشأ في عبادة الله")

14- المركز الثقافي بالدقهلية ويحاضر فيه الدكتور نبيل أحمد زاهر- عميد كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة-عميد مركز الثقافة الإسلامية بالدقهلية، والدكتور حمدي إبراهيم حسن - مدرس الدعوة بكلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة، عنوان المحاضرة (التنشئة الإيمانية للشباب "وشاب نشأ في عبادة الله")

15- المركز الثقافي بالبحيرة ويحاضر فيه الدكتور شعبان عبد اللاه عيد - أستاذ اللغة العربية المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدسوق- عميد مركز الثقافة الإسلامية بالبحيرة، و الدكتور سامي محمود بدر - إمام وخطيب ومدرس، عنوان المحاضرة (التنشئة الإيمانية للشباب "وشاب نشأ في عبادة الله")

16- المركز الثقافي بدمياط ويحاضر فيه الدكتور إسماعيل محمد علي عبد الرحمن - أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية ببورسعيد - عميد مركز الثقافة الإسلامية بدمياط، و الدكتور محمد عبده محمد إبراهيم شتيوي - مدرس الفقه العام بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمياط، عنوان المحاضرة (التنشئة الإيمانية للشباب "وشاب نشأ في عبادة الله")

17- المركز الثقافي ببورسعيد ويحاضر فيه الدكتور محمد نصر الدسوقي اللبان - أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين - عميد مركز الثقافة الإسلامية ببور سعيد، والدكتور إبراهيم سليمان سويلم - مدرس العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية ببور سعيد، عنوان المحاضرة (التنشئة الإيمانية للشباب "وشاب نشأ في عبادة الله")

ندوات وزارة الأوقاف يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

1- المركز الثقافي بالإسماعيلية ويحاضر فيه الدكتور محمد المتولي علي فاضل - أستاذ الحديث المساعد ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية ببور سعيد - عميد مركز الثقافة الإسلامية بالإسماعيلية، الدكتور محمود محمد أحمد السيد - مدرس الفقه بكلية الشريعة والقانون بالدقهلية جامعة الأزهر، عنوان المحاضرة (حسن العشرة بين الزوجين وأثرها على الأسرة "خيركم خيركم لأهله")

2- المركز الثقافي بالسويس ويحاضر فيه الدكتور محمد السيد حامد - مدرس مناهج اللغة العربية بكلية التربية جامعة الأزهر - عميد مركز الثقافة الإسلامية بالسويس، و الدكتور عبد الرحمن سعد مصطفى - مدرس الفقه بكلية الشريعة والقانون- جامعة الأزهر، عنوان المحاضرة (حسن العشرة بين الزوجين وأثرها على الأسرة "خيركم خيركم لأهله")

3- المركز الثقافي بالبحر الأحمر ويحاضر فيه الدكتور أحمد سعد أحمد علي - إمام وخطيب - عميد مركز الثقافة الإسلامية بالبحر الأحمر، و الدكتور عبد الناصر محمد مغربي - إمام وخطيب ومدرس، عنوان المحاضرة (حسن العشرة بين الزوجين وأثرها على الأسرة "خيركم خيركم لأهله")

4- المركز الثقافي بالوادي الجديد (الداخلة) ويحاضر فيه الدكتور مجدي عبد المنعم حامد - مدرس الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بأسيوط - عميد مركز الثقافة الإسلامية بالداخلة، و الدكتور علي رمضان محمد خميس مدرس بكلية اللغة العربية بأسيوط، عنوان المحاضرة (حسن العشرة بين الزوجين وأثرها على الأسرة "خيركم خيركم لأهله")

5- المركز الثقافي بالوادي الجديد (الخارجة) ويحاضر فيه الدكتور عبد المحسن علي وهبة - عميد كلية أصول الدين بأسيوط - عميد مركز الثقافة الإسلامية بالخارجة، و الدكتور أحمد محمد سالم - إمام وخطيب ومدرس، عنوان المحاضرة (حسن العشرة بين الزوجين وأثرها على الأسرة "خيركم خيركم لأهله")

6- المركز الثقافي بشمال سيناء (العريش) ويحاضر فيه الدكتور أحمد أبو القاسم علي أبو القاسم - إمام وخطيب ومدرس - عميد مركز الثقافة الإسلامية بالعريش، و الشيخ / السيد سعيد السيد متولي - إمام وخطيب ومدرس، عنوان المحاضرة (حسن العشرة بين الزوجين وأثرها على الأسرة "خيركم خيركم لأهله")

7- المركز الثقافي بشمال سيناء (الحسنة) ويحاضر فيه الدكتور عصام محمد الهادي عبد المقصود - إمام وخطيب - عميد مركز الثقافة الإسلامية بالحسنة، و الشيخ محمد محمد محمد شبانة - إمام وخطيب ومدرس، عنوان المحاضرة (حسن العشرة بين الزوجين وأثرها على الأسرة "خيركم خيركم لأهله")

8- المركز الثقافي بشمال سيناء (بئر العبد) ويحاضر فيه الدكتور أحمد محمد عبد الرازق- إمام وخطيب - عميد مركز الثقافة الإسلامية ببئر العبد، و الشيخ /محمد عبد الفتاح محمود - إمام وخطيب ومدرس، عنوان المحاضرة (حسن العشرة بين الزوجين وأثرها على الأسرة "خيركم خيركم لأهله")

9- المركز الثقافي بجنوب سيناء ويحاضر فيه الدكتور محمد علي محمد الشاذلي - إمام وخطيب ومدرس، والشيخ/ محمد رجب السيد عبد الدايم - إمام وخطيب ومدرس، عنوان المحاضرة (حسن العشرة بين الزوجين وأثرها على الأسرة "خيركم خيركم لأهله")

10- المركز الثقافي بمطروح ويحاضر فيه الدكتور محمد أحمد محمد أبو بكر- مدرس بقسم اللغة العربية - جامعة مطروح - عميد مركز الثقافة الإسلامية بمطروح، و الدكتور محمد فوزي مصري رحيل - أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية التربية - جامعة مطروح، عنوان المحاضرة (حسن العشرة بين الزوجين وأثرها على الأسرة "خيركم خيركم لأهله")

11- المركز الثقافي بالفيوم ويحاضر فيه الدكتور محمد أحمد محمد محمود سرحان - أستاذ ورئيس قسم التفسير بكلية الدراسات الإسلامية والعربية ببني سويف وعضو اللجنة الدائمة - عميد مركز الثقافة الإسلامية بالفيوم، و الدكتور محمود أحمد رجب ـ مدرس الدعوة بكلية أصول الدين والدعوة بالقاهرة، عنوان المحاضرة (حسن العشرة بين الزوجين وأثرها على الأسرة "خيركم خيركم لأهله")

12- المركز الثقافي ببني سويف ويحاضر فيه الدكتور مبروك عبد العظيم أحمد - أستاذ ورئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق جامعة بني سويف- عميد مركز الثقافة الإسلامية ببني سويف، والدكتور مصطفى ذكي مصطفى محمد- أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر القاهرة، عنوان المحاضرة (حسن العشرة بين الزوجين وأثرها على الأسرة "خيركم خيركم لأهله")

13- المركز الثقافي بالمنيا ويحاضر فيه الدكتور عبد المنعم فتحي عوض مهني - أستاذ العقيدة المساعد بكلية البنات بالمنيا الجديدة - عميد مركز الثقافة الإسلامية بالمنيا، والدكتور وجيه محمود أحمد - أستاذ ورئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية آداب جامعة المنيا، عنوان المحاضرة (حسن العشرة بين الزوجين وأثرها على الأسرة "خيركم خيركم لأهله")

14- المركز الثقافي بأسيوط ويحاضر فيه الدكتور محمود مهني محمود - أستاذ التفسير المتفرغ وعضو هيئة كبار العلماء - عميد مركز الثقافة الإسلامية بأسيوط، والدكتور محمد سيد أحمد سليم - أستاذ ورئيس قسم الدعوة بكلية أصول الدين والدعوة بأسيوط، عنوان المحاضرة (حسن العشرة بين الزوجين وأثرها على الأسرة "خيركم خيركم لأهله")

15- المركز الثقافي بسوهاج ويحاضر فيه الدكتور إبراهيم عبد الشافي إبراهيم- أستاذ العقيدة والفلسفة المتفرغ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج- عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة الأسبق -عميد مركز الثقافة الإسلامية بسوهاج، والدكتور عاطف مصطفى محمد- أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج، عنوان المحاضرة (حسن العشرة بين الزوجين وأثرها على الأسرة "خيركم خيركم لأهله")

16- المركز الثقافي بقنا ويحاضر فيه الدكتور إبراهيم حسن أحمد - عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بقنا - عميد مركز الثقافة الإسلامية بقنا، والدكتور أحمد سيد إبراهيم - أستاذ الدعوة - والعميد السابق كلية طيبة بالأقصر، عنوان المحاضرة (حسن العشرة بين الزوجين وأثرها على الأسرة "خيركم خيركم لأهله")

17- المركز الثقافي بالأقصر ويحاضر فيه الدكتور العادلي محمد أحمد سليمان - أستاذ البلاغة والنقد بكلية طيبة بالأقصر جامعة الأزهر- عميد مركز الثقافة الإسلامية بالأقصر، و الدكتور محمد أحمد سالم - إمام وخطيب ومدرس، عنوان المحاضرة (حسن العشرة بين الزوجين وأثرها على الأسرة "خيركم خيركم لأهله")

18- المركز الثقافي بأسوان ويحاضر فيه الدكتور أحمد خليل عبد العال محمود- أستاذ الحديث وعلومه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بأسوان- عميد مركز الثقافة الإسلامية بأسوان، والدكتور أحمد عبد المنعم عبد المجيد- أستاذ العقيدة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بأسوان، عنوان المحاضرة (حسن العشرة بين الزوجين وأثرها على الأسرة "خيركم خيركم لأهله")