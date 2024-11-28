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10 معلومات عن مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية لغزة بالقاهرة - أخبار كلمتك

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10 معلومات عن مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية لغزة بالقاهرة - أخبار كلمتك

10 معلومات عن مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية لغزة بالقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:26 صباحاً - ينطلق مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية لغزة بالقاهرة يوم 2 ديسمبر المقبل، حيث شدد الزعيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين خلال مباحثات أمس على حرصهما على نجاح مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية لغزة، في تحقيق أهدافه، مؤكدين أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لضمان وصول المساعدات الإنسانية للقطاع، ومشددين على الدور المحوري لوكالة "الأونروا" في هذا الإطار.

وننشر أبرز المعلومات عن مؤتمر دولي لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة:

- تستعد القاهرة لاستضافة مؤتمر دولي لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة يوم الاثنين المقبل بمشاركة إقليمية ودولية واسعة، حيث إن المؤتمر سيبحث إجراءات تعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة والتأكيد التأكيد على محددات الموقف المصري تجاه التطورات الإقليمية التي تتضمن ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين ونفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، فضلًا عن أهمية الانتقال لإيجاد أُفق سياسي لتنفيذ حل الدولتين.

مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية لغزة يناقش الأبعاد السياسية والأمنية والإنسانية للوضع في القطاع دعم عمل وكالة الأونروا 

- المؤتمر سيعقد على مستوى وزراء الخارجية، حيث إن الحضور سيشمل تمثيلا إقليميا من دول المنطقة ودوليا من المجتمع الدولي إلى جانب تمثيل المؤسسات الدولية ووكالات الأمم المتحدة المعنية بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها الأونروا، كما سيناقش الأبعاد السياسية والأمنية والإنسانية للوضع في قطاع غزة وأن دعم عمل وكالة الأونروا سيكون من فعاليات المؤتمر.

الرئيس السيسي وملك الأردن يشددان على حرصهما على نجاح مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية لغزة

- يعقد المؤتمر في ظل مطالبات عربية رسمية برفع القيود الإسرائيلية على مرور المساعدات لقطاع غزة بعد قرار إسرائيل بحظر عمل أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في شهر أكتوبر الماضي.

- الفلسطينيين ينظرون بإيجابية لمؤتمر القاهرة الوزاري أملا في تحقيق اختراق لأزمة المساعدات الإنسانية والتدخل لإنفاذ الدعم لسكان القطاع حيث أن استمرار الوضع الحالي مع حلول موسم الشتاء يفاقم من المعاناة الإنسانية للسكان بغزة.

- قدمت الدولة المصرية نحو 80 في المائة من حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة.

- استضافت القاهرة قمة القاهرة للسلام بمشاركة دولية واسعة بهدف دفع جهود المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار والعمل على تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

- المؤتمر يستهدف إعادة تقديم القضية الفلسطينية للواجهة الدولية، مرة أخرى في ضوء التطورات الإقليمية.

- المؤتمر يوجه رسائل تنبيه مبكرة لخطورة الوضع في القطاع والمسار المستقبلي للقضية الفلسطينية على الصعيد الدولي.

- المؤتمر يستهدف استعراض الجهود المبذولة، خصوصًا من الدول العربية لوقف الحرب في القطاع.

- المؤتمر سيسعى لصياغة مقاربات جديدة للتعاطي مع الأزمة في غزة والقضية الفلسطينية في المرحلة المقبلة، خصوصا مع تولي إدارة دونالد ترامب مهامها الرسمية في أمريكا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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