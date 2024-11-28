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بدء اجتماع الحكومة، ومدبولي يتوجه إلى دمياط لإطلاق أول رحلة رورو لإيطاليا - أخبار كلمتك

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بدء اجتماع الحكومة، ومدبولي يتوجه إلى دمياط لإطلاق أول رحلة رورو لإيطاليا - أخبار كلمتك

بدء اجتماع الحكومة، ومدبولي يتوجه إلى دمياط لإطلاق أول رحلة رورو لإيطاليا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:45 صباحاً -  بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الداخلي، ومتابعة جهود تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

 

مدبولي يشهد اليوم تشغيل أول رحلة "رورو" بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي

 وعقب الاجتماع، يتوجه رئيس الوزراء إلى ميناء دمياط، حيث يشهد تشغيل أول رحلة "رورو" بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، في خطوة تعكس دعم الحكومة لمنظومة النقل البحري وتعزيز الربط التجاري بين مصر وأوروبا.

 

ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمرًا صحفيًّا من ميناء دمياط، للحديث عن أهمية هذه الخطوة في تنشيط حركة التجارة الدولية وتسهيل عمليات التصدير، إلى جانب استعراض خطط الحكومة المستقبلية في تطوير قطاع النقل البحري. 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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