ملتقى الأقصر الدولي للتصوير يبدأ فعاليات دورته الـ 17 (صور) - أخبار كلمتك

ملتقى الأقصر الدولي للتصوير يبدأ فعاليات دورته الـ 17 (صور) - أخبار كلمتك

ماتيرا بإيطاليا وتطوان بالمغرب عاصمتا المتوسط للثقافة والحوار لعام 2026 - أخبار كلمتك

ماتيرا بإيطاليا وتطوان بالمغرب عاصمتا المتوسط للثقافة والحوار لعام 2026 - أخبار كلمتك

خلال اجتماع الحكومة.. مدبولي يؤكد حرص الدولة على بذل مختلف الجهود لتحفيز قطاع الصناعة - أخبار كلمتك

خلال اجتماع الحكومة.. مدبولي يؤكد حرص الدولة على بذل مختلف الجهود لتحفيز قطاع الصناعة - أخبار كلمتك

صندوق عطاء يوقع بروتوكول تعاون مع جمعية أصداء بالإسكندرية - أخبار كلمتك

صندوق عطاء يوقع بروتوكول تعاون مع جمعية أصداء بالإسكندرية - أخبار كلمتك

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024.. حقيقة الزيادة الجديدة؟ - أخبار كلمتك

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024.. حقيقة الزيادة الجديدة؟ - أخبار كلمتك

يونيفرسال تكذب تقارير تفاوت الأجور بين أريانا جراندي وسينثيا إيريفو في فيلم Wicked - أخبار كلمتك

يونيفرسال تكذب تقارير تفاوت الأجور بين أريانا جراندي وسينثيا إيريفو في فيلم Wicked - أخبار كلمتك

حقيقة انخفاض أسعار الهواتف الدولية فى مصر 20% وموعد وقف الأجهزة غير المعتمدة - أخبار كلمتك

حقيقة انخفاض أسعار الهواتف الدولية فى مصر 20% وموعد وقف الأجهزة غير المعتمدة - أخبار كلمتك

خبراء سيارات: العملاء يتوجهون إلى مراكز الصيانة غير المعتمدة بسبب انخفاض تكاليفها - أخبار كلمتك

خبراء سيارات: العملاء يتوجهون إلى مراكز الصيانة غير المعتمدة بسبب انخفاض تكاليفها - أخبار كلمتك

تحول مفاجئ في مستقبل دي يونج مع برشلونة - أخبار كلمتك

تحول مفاجئ في مستقبل دي يونج مع برشلونة - أخبار كلمتك

تيسيرات خدمية وإسكان فندقي، جامعة القاهرة تقر حزمة إجراءات لجذب الطلاب الوافدين - أخبار كلمتك

تيسيرات خدمية وإسكان فندقي، جامعة القاهرة تقر حزمة إجراءات لجذب الطلاب الوافدين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

سلع بأرخص الأسعار.. مواصلة فعاليات مبادرة «كلنا واحد» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
سلع بأرخص الأسعار.. مواصلة فعاليات مبادرة «كلنا واحد» - أخبار كلمتك

سلع بأرخص الأسعار.. مواصلة فعاليات مبادرة «كلنا واحد» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:59 صباحاً - واصلت وزارة الداخلية فعاليات، المرحلة الـ 26 من مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تم مدها لمدة شهر إضافي، اعتبارا من أول نوفمبر الجاري، والتوسع إلى ما يقارب الضعف في عدد المنافذ المشاركة.

وتستهدف المبادرة توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وتم التوسع في أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة، بإضافة أسواق تجارية كبرى، وموردين لحوم وخضار وفاكهة، وتجار «جملة وتجزئة»، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية، من خلال 2451 منفذا - 4 معارض رئيسية» بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة، حيث تم زيادة عدد من المنافذ، ليصبح إجماليها 1050 منفذا ثابتا ومتحركا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات.

ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

اقرأ أيضاً
مصرع سيدة ونجلتها في حريق شقة بالمنيرة

زواج عرفي وسرقة أموال الشركة.. قصة اختفاء مندوب مبيعات بالقليوبية

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

وزير العدل يبحث التعاون القضائي مع نظرائه من الدول العربية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق