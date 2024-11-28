أبرز الظواهر الجوية المتوقعة.. حالة الطقس اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:37 صباحاً - حالة الطقس .. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها اليوم الخميس 28 سبتمبر 2024، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم لافتة إلى وجود انخفاض في درجات الحرارة في مدن ومحافظات مصر، بالإضافة إلى سقوط أمطار غزيرة ونشاط في الرياح.

حالة الطقس اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024

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حالة الطقس اليوم

أوضحت الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم من المتوقع أن يكون مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون باردا في فترة الليل وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس

و حذرت هيئة الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأشارت آخر صور الأقمار الاصطناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

سقوط الأمطار

وأشارت الأرصاد الجوية في بيانها إلى توافر فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأعلنت خرائط الطقس انخفاض درجة الحرارة على كل الأنحاء خلال ساعات الليل، وتسجل القاهرة 13 درجة مئوية، فيما تصل إلى 4 درجات مئوية على منطقة سانت كاترين.

درجات الحرارة اليوم الخميس 28 نوفمبر

- درجات الحرارة في القاهرة 21، الصغرى 13

- درجات الحرارة في العاصمة الإدارية العظمى 21، الصغرى11

- درجات الحرارة في 6 أكتوبر العظمى 22، الصغرى 11

- درجات الحرارة في بنها العظمى 21، الصغرى12

- درجات الحرارة في دمنهور العظمى 20، الصغرى 13

- درجات الحرارة في وادي النطرون العظمى 22، الصغرى 12

- درجات الحرارة في كفر الشيخ العظمى 20، الصغرى 14

- درجات الحرارة في المنصورة العظمى 20، الصغرى 13

- درجات الحرارة في الزقازيق العظمى 22، الصغرى 12

- درجات الحرارة في شبين الكوم العظمى 21، الصغرى12

- درجات الحرارة في طنطا العظمى 21، الصغرى13

- درجات الحرارة في دمياط العظمى 20، الصغرى 14

- درجات الحرارة في بورسعيد العظمى 21، الصغرى14

- درجات الحرارة في الإسماعيلية العظمى 23، الصغرى11

- درجات الحرارة في السويس العظمى 22، الصغرى 12

- درجات الحرارة في العريش العظمى 21، الصغرى11

- درجات الحرارة في رفح العظمى 20، الصغرى 10

- درجات الحرارة في رأس سدر العظمى 23، الصغرى11

- درجات الحرارة في نخل العظمى 19، الصغرى 05

- درجات الحرارة في كاترين العظمى 16، الصغرى 04

- درجات الحرارة في الطور العظمى 23، الصغرى13

- درجات الحرارة في طابا العظمى 21، الصغرى 14

- درجات الحرارة في شرم الشيخ العظمى 24، الصغرى15

- درجات الحرارة في الإسكندرية العظمى 22، الصغرى15

- درجات الحرارة في العلمين العظمى 21، الصغرى14

- درجات الحرارة في مطروح العظمى 21، الصغرى13

- درجات الحرارة في السلوم العظمى 20، الصغرى12

- درجات الحرارة في سيوة العظمى 22، الصغرى10

- درجات الحرارة في رأس غارب العظمى 23، الصغرى15

- درجات الحرارة في الغردقة العظمى 23، الصغرى14

- درجات الحرارة في سفاجا العظمى 24، الصغرى16

- درجات الحرارة في مرسى علم العظمى 24، الصغرى15

- درجات الحرارة في شلاتين العظمى 26، الصغرى17

- درجات الحرارة في حلايب العظمى 24، الصغرى18

- درجات الحرارة في أبو رماد العظمى 25، الصغرى16

- درجات الحرارة في رأس حدربة العظمى 24، الصغرى 18

- درجات الحرارة في الفيوم العظمى 21، الصغرى10

- درجات الحرارة في بني سويف العظمى 22، الصغرى 10

- درجات الحرارة في المنيا العظمى 22، الصغرى 07

- درجات الحرارة في أسيوط العظمى 21، الصغرى 08

- درجات الحرارة في سوهاج العظمى 22، الصغرى 09

- درجات الحرارة في قنا العظمى 23، الصغرى 11

- درجات الحرارة في الأقصر العظمى 23، الصغرى 10

- درجات الحرارة في أسوان العظمى 23، الصغرى10

- درجات الحرارة في الوادي الجديد العظمى 22، الصغرى09

- درجات الحرارة في أبو سمبل العظمى 23، الصغرى 11