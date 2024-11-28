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الرياضة - 12:59 - سعر الذهب الآن بمنتصف التعاملات.. عيار 21 وصل كام؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:59 - سعر الذهب الآن بمنتصف التعاملات.. عيار 21 وصل كام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:59 - سعر الذهب الآن بمنتصف التعاملات.. عيار 21 وصل كام؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 12:59 مساءً - استقر سعر الذهب الآن بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 في السوق المحلي، ليسجل سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر نحو 3670 جنيهًا للبيع، و3650 جنيهًا للشراء، وهو العيار الأكثر مبيعا وانتشارا في محافظات مصر.

سعر الذهب الآن

ويوفر موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن بمنتصف التعاملات، ضمن خدمة يقدمها الموقع في كل المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــــا.

سعر الذهب الآن بمنتصف التعاملات
سعر الذهب الآن بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 28 نوفمبر
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4194.25 جنيه 4171.5 جنيه
عيار 22 3844.75 جنيه 3823.75 جنيه
عيار 21 3670 جنيها 3650 جنيها
عيار 18 3145.75 جنيه 3128.5 جنيه
عيار 14 2446.75 جنيه 2433.25 جنيه
عيار 12 2097.25 جنيه 2085.75 جنيه

سعر الذهب الآن بمنتصف التعاملات

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 الآن في مصر عند 4194.25 جنيه للبيع، و4171.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب الآن لـ عيار 22 استقرارا داخل محلات الصاغة عند 3844.75 جنيه للبيع، و3823.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21 الآن بمنتصف التعاملات، عند 3670 جنيهًا للبيع، و3650 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في السوق المحلي حالة من الاستقرار عند 3145.75 جنيه للبيع، و3128.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن بمنتصف التعاملات

سعر الذهب عيار 14

استقر سعر الذهب عيار 14 الآن بمصر عند 2446.75 جنيه للبيع، و2433.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 الآن بمنتصف التعاملات ثباتا عند 2097.25 جنيه للبيع، و 2085.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 الآن في مصر حالة من الاستقرار عند 1572.75 جنيه للبيع، و1564.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

استقر سعر الجنيه الذهب الآن بمنتصف التعاملات في مصر عند مستوى 29360 جنيهًا للبيع، و29200 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2632.42 دولار للبيع، و 2632.15 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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